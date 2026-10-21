Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in durumuna dikkat çekerek, " Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü " bildirdi.

Mütalaada söz konusu 9 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

Mahkemeye sunulan belgede, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek Siyasi Partiler Kanunu ve TCK'nin ilgili maddelerince cezalandırılmaları istendi.

3 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcılık makamı, dosya kapsamında yargılanan diğer 3 isim hakkındaki görüşünü de açıkladı. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın durumunu inceleyen savcı, mevcut deliller itibarıyla bu kişilerin atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığını kaydetti.

Mütalaada, delil yetersizliği gerekçesiyle Tugay, Yaşar ve Nama'nın beraatlerine karar verilmesi talep edildi.