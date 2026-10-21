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Şaibeli CHP kurultayı davasında mütalaa açıklandı: Savcılıktan 9 sanığa ceza 3 sanığa beraat talebi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının yargıya taşındığı davada savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza talep edildi. Mütalaada, sanıkların atılı suçu iştirak halinde işlediklerinin sabit olduğu kaydedildi. Dosyada yargılanan 3 isim için ise delil yetersizliğinden beraat yolu açıldı.

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Şaibeli CHP kurultayı davasında mütalaa açıklandı: Savcılıktan 9 sanığa ceza 3 sanığa beraat talebi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayında usulsüzlük yapıldığına yönelik açılan davada yargı süreci yeni aşamaya taşındı. Duruşma savcısı, sanıkların hukuki durumlarına ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayındaki usulsüzlük iddialarına yönelik davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayındaki usulsüzlük iddialarına yönelik davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

ORGANİZE KÖTÜLÜK

Mahkemeye sunulan mütalaada sanıkların eylemleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in durumuna dikkat çekerek, "Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü" bildirdi.

Video Oynatma İkonu CHP kurultay davasında 9 kişiye ceza istendi

Mütalaada söz konusu 9 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

Mahkemeye sunulan belgede, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek Siyasi Partiler Kanunu ve TCK'nin ilgili maddelerince cezalandırılmaları istendi. Mahkemeye sunulan belgede, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek Siyasi Partiler Kanunu ve TCK'nin ilgili maddelerince cezalandırılmaları istendi.

3 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcılık makamı, dosya kapsamında yargılanan diğer 3 isim hakkındaki görüşünü de açıkladı. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın durumunu inceleyen savcı, mevcut deliller itibarıyla bu kişilerin atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığını kaydetti.

Mütalaada, delil yetersizliği gerekçesiyle Tugay, Yaşar ve Nama'nın beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

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