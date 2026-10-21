Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisinde güçlerini birleştirdi: Bedir Mutabakatı imzalandı!
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma sanayisi ve askerî iş birliğini geliştirmek amacıyla Doha’da “Bedir” Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Anlaşma; askerî üretim, teknik eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında dört ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisindeki işbirliğini çok taraflı bir zemine taşıdı. Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan çok taraflı "Bedir" (Badr) Mutabakat Zaptı, dört ülke arasında askerî üretim, savunma teknolojileri, teknik eğitim ve araştırma-geliştirme alanlarında ortaklığın geliştirilmesini öngörüyor.
Mutabakat Zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauharı, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.
Dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayla tarafların teknik imkanlarının bir araya getirilmesi, savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirilmesi ve modern savunma sistemlerine yönelik ortak çözümler üretilmesi hedefleniyor.
BEDİR MUTABAKATI DÖRT ÜLKEYİ BİR ARAYA GETİRDİ
"Dolunay" anlamına gelen Bedir ismi verilen mutabakat, dört ülkenin birbirini tamamlayan askerî üretim kabiliyetlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın ekonomik boyutuyla da öne çıkması; savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirilmesi, üretim imkânlarının ortak kullanılması ve müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler oluşturulması hedefleniyor.
SAVUNMA DİPLOMASİSİNDE ORTAK ÜRETİM HAMLESİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, savunma ürünlerinin tedarikinin ötesine geçerek ortak üretim, teknoloji transferi ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara odaklanıyor. Doha'da imzalanan Bedir Mutabakatı, Türkiye'nin bu yaklaşımını dört ülkeyi kapsayan yeni bir işbirliği çerçevesine taşıyor.
Anlaşma kapsamında tarafların ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayisi ürünlerinin belirli bileşenlerinin ortak üretimi için imkânların değerlendirilmesi öngörülüyor. Teknik personelin eğitimi ve mühendislik tecrübesinin paylaşılmasıyla işbirliğinin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmaması amaçlanıyor.
Geliştirilen ürünlerin tarafların ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi için de yeni fırsatların oluşturulması hedefleniyor. Mutabakatın, dört ülkenin birbirini tamamlayan üretim ve teknoloji kabiliyetlerini ortak projelerde buluşturması bekleniyor.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN İHRACATI 54 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türk savunma ve havacılık sektörü, 2012-2026 döneminde, 2026'nın ilk dokuz ayı dahil olmak üzere yaklaşık 54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
SSB'nin seri üretim ve ihracat odaklı çalışmalarıyla 2023-2026 döneminde 30 milyar doların üzerinde ihracata ulaşıldı. Böylece bu dönemdeki ihracat, sektörün son 14 yıllık toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasını oluşturdu.
Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar doların üzerine çıktı. Son 12 aylık ihracat ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, son beş yılda silah ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın 11'inci büyük tedarikçisi konumuna yükseldi.
KATAR İLE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayisi işbirliği, ortak yatırım ve üretim projeleriyle gelişiyor. Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar, hücumbotlar ve diğer savunma sanayisi çözümleri, iki ülke arasındaki ortaklığın temelini oluşturuyor.
Katar Savunma Bakanlığı iştiraki Barzan Holding ile ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma sanayisi şirketleri arasında imzalanan anlaşmalar, ortak üretim imkânlarını genişletiyor. ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında Katar'da kurulan BARQ şirketi aracılığıyla SARP uzaktan komutalı silah sistemleri ve elektro-optik cihazların montaj, üretim ve kalibrasyon faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Bedir Mutabakatı ile Katar'da edinilen tecrübenin yeni ortaklıklara taşınması için de imkân oluşturulması hedefleniyor. Uygun projelerde üretim kapasitesinin paylaşılması ve üçüncü ülkelere yönelik ortak çözümler geliştirilmesi için yeni fırsatlar değerlendirilebilecek.
PAKİSTAN İLE DENİZ PLATFORMLARINDA İŞBİRLİĞİ
Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayisi ortaklığı, deniz platformları başta olmak üzere farklı projelerle gelişiyor. ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi kapsamında dört geminin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi.
Proje kapsamında Karaçi Tersanesi'nin üretim altyapısı modernize edildi. Gemi inşa ve donatım mühendisliği alanlarındaki bilgi ve tecrübe yerel iş gücüne aktarıldı.
Bedir Mutabakatı ile Türkiye'nin platform geliştirme, elektronik sistemler, mühimmat ve alt sistem üretimindeki kabiliyetlerinin Pakistan'ın savunma sanayisi tecrübesiyle buluşturulması amaçlanıyor. Eğitim, AR-GE ve bilgi transferi alanlarında geliştirilecek ortak çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha geniş bir çerçeveye taşınması hedefleniyor.
ENDONEZYA İLE KAAN VE KAPLAN MT PROJELERİ
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirliği, millî muharip uçak KAAN, KAPLAN MT orta sınıf tank ve ATMACA gemisavar füzesi gibi projelerle somutlaştı. İki ülke, ortak geliştirme, tedarik ve üretim alanlarındaki çalışmalarını yeni projelerle genişletme imkânına sahip.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan devletler arası anlaşma kapsamında yürütülen KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi, ortak üretim ve teknoloji transferinin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.
FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak tasarımla geliştirilen tankların prototipleri ve ilk seri üretim araçları Türkiye'de üretildi. Teknoloji transferi modeli doğrultusunda KAPLAN MT tanklarının üretimi Endonezya'da da sürdürülüyor.
Doha'da imzalanan Bedir Mutabakatı'nın, bu tecrübenin dört ülke arasında geliştirilecek yeni işbirliklerine aktarılmasına zemin hazırlaması bekleniyor. Ortak teknoloji geliştirme, üretim kapasitesinin paylaşılması ve mevcut projelerin farklı ülkelerin sanayi kabiliyetleriyle desteklenmesi yoluyla savunma sanayisindeki stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.