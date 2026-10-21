Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisindeki işbirliğini çok taraflı bir zemine taşıdı. Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan çok taraflı "Bedir" (Badr) Mutabakat Zaptı, dört ülke arasında askerî üretim, savunma teknolojileri, teknik eğitim ve araştırma-geliştirme alanlarında ortaklığın geliştirilmesini öngörüyor.

Mutabakat Zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauharı, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.