Trabzonspor’dan gövde gösterisi

Trabzonspor daha önce anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan ve Denis Dragus'la görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Ayrıca İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Borna Barisic ve John Lundstram'ın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirmesinin ardından özel uçakla iki ismi dün Trabzon'a getirdi. Trabzonspor'un 2 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Nijeryalı kanat Nwakaeme ile de 1+1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

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