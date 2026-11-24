Fenerbahçe'de dev temizlik! 5 yıldız birden listede
Trendyol Süper Lig'de zirvenin 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 5 futbolcuyla yollarını ayırarak hem transfer bütçesine kaynak oluşturmayı hem de maaş yükünü azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Archie Brown, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Matteo Guendouzi ve Kante için flaş kararlar alındı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili de planlamasını yaptı.
BROWN VE NENE SATIŞ LİSTESİNDE
Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yollarını ayırmayı hedeflediği isimlerin başında Archie Brown ve Dorgeles Nene geliyor.
Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Brown'dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan yönetim, performansıyla beklentilerin altında kalan Nene için de gelecek teklifleri değerlendirecek.
KANTE İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de yüksek maliyeti nedeniyle geleceği masaya yatırılan isimlerden biri de N'Golo Kante oldu.
Fransız yıldız için ekonomik açıdan cazip bir teklif gelmesi halinde yönetim ayrılığa onay verecek.
Sarı-lacivertliler, Kante'nin ayrılması durumunda maaş bütçesinde önemli bir alan açmayı hedefliyor.
LUKAKU'NUN KADERİ YENİ TRANSFERE BAĞLI
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun geleceğini santrfor transferi belirleyecek.
Belçikalı futbolcu için gelecek tekliflere açık olan yönetim, ocak ayında yeni bir 9 numarayı kadrosuna katması halinde deneyimli golcüyle yollarını ayırmayı planlıyor.
GUENDOUZI'YE KOLAYLIK SAĞLANACAK
Matteo Guendouzi de sarı-lacivertlilerin ayrılık planında yer alıyor.
Fransız orta saha oyuncusunun ortaya koyduğu performanstan memnun olmayan yönetim, uygun bir teklif gelmesi durumunda transfer sürecinde futbolcuya kolaylık sağlayacak.