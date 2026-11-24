Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili de planlamasını yaptı.



BROWN VE NENE SATIŞ LİSTESİNDE Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yollarını ayırmayı hedeflediği isimlerin başında Archie Brown ve Dorgeles Nene geliyor.



Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Brown'dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan yönetim, performansıyla beklentilerin altında kalan Nene için de gelecek teklifleri değerlendirecek.