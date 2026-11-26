SOSYAL MEDYADA SİBER TUZAK

Operasyon dahilinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Zanlıların özellikle sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yaparak haksız kazanç sağladıkları, kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.