Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Sosyal medya reklamlarıyla 2,2 milyar çarptılar! 25 gözaltı
Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon sosyal medya tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarından 2 milyar 200 milyon lira geçtiği belirlendi. 1423 banka ve kripto varlık hesabının yanı sıra 1 şirket, 3 taşınmaz ve 8 taşınıra el konuldu. Şebekenin sosyal medyaya verilen reklamlarla vatandaşları tuzağa çektiği belirlendi. Sanal medyanın suç yapılanmalarına meze olan içeriği denetimsiz reklamları bir kez daha tepkilerin odağına yerleşti.
Ankara merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran ve milyarlarca liralık para trafiğini yöneten şebekeye yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.
2,2 MİLYARLIK HAREKETLİLİK
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğu saptandı.
SOSYAL MEDYADA SİBER TUZAK
Operasyon dahilinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.
Zanlıların özellikle sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yaparak haksız kazanç sağladıkları, kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Sosyal medyadaki denetimsizlik, küresel şirketlerin yanı sıra bahis ve suç çetelerinin de ekmeğine yağ sürüyor. Şebekeler sosyal medyadaki insan havuzunu eleman devşirme ve kurban bulma amacıyla rahatlıkla kullanabiliyor. Reklamların içeriğindeki keyfilik en çok sanal kumar şebekelerine yarıyor.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında yürütülen adli süreçte, şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."