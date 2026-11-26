Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm: Ortaya çıkan gerçekler bütün planları bozuyor!
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin bu akşam yayınlanacak 10. bölümünde Leyla’nın öğrendiği gerçekler bütün planları bozuyor. Leyla’nın tercihi Kenan’ı sarsarken Ceyhun harekete geçiyor, Zeki ile Suzi planlarını uyguluyor ve yeni yüzleşmeler yaşanıyor.
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', bu akşam onuncu bölümüyle ekrana geliyor.
10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsar. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun ise hızla Leyla'yı ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanır. Bir yandan Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran, diğer yandan Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanır.
Bu sırada Celadet, sürgünde olmasına rağmen aile üzerindeki etkisini kaybetmediğini göstermeye çalışır. Apo Ağa'nın söyledikleri, Kenan'ı İhsan ile yüzleşmeye sürükler. Munise ise korkuya kapılır.
İş birliği yapan Zeki ve Suzi, planlarını hayata geçirmek üzere harekete geçer. Kenan'ın içinde bulunduğu durumdan yararlanmak isteyen Ceyhun şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Bu sırada Leyla'nın öğrendiği gerçekler tüm dengeleri değiştirecektir.