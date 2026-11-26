atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', bu akşam onuncu bölümüyle ekrana geliyor. Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm fragmanı

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsar. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun ise hızla Leyla'yı ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanır. Bir yandan Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran, diğer yandan Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanır. Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm 2. fragmanı