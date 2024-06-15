İskoçlara Panzer çarptı

EURO 2024 dün A Grubu'nda oynanan Almanya-İskoçya maçıyla start aldı. Almanya mücadeleyi 5-1 kazandı. Panzerler,10. dakikada öne geçti. Ceza yayında topla buluşan Wirtz meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

PANZERLER DURMADI

19'da Musiala penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı. 45+1'de İlkay, Porteous'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıkarken Porteous da kırmızı gördü. Topun başına geçen Havertz hata yapmadı: 3-0. 68'de Füllkrug sahne aldı: 4-0. 87'de Rudiger kendi ağlarını havalandırdı: 4-1. Son sözü 90+3'te Emre Can söyledi.

AÇILIŞI WIRTZ YAPTI

EURO 2024'ün açılış golünü Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz attı. 21 yaş, 42 günlük olan Wirtz, bu golüyle turnuva tarihinde açılış golünü atan en genç oyuncu oldu.



EN FARKLI ZAFER

İskoçya'yı 5-1'lik skorla geçen Almanya bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.

MOURINHO DA TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho da maçı statta takip etti. Mourinho, karşılaşmayı efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.