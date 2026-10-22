Suç çetelerinin sınır aşan operasyonları Akdeniz çanağındaki Avrupa ülkelerine de sıçradı. Bayğaralar suç örgütünün elebaşısı Ramazan Bayğara , Türkiye'nin ısrarlı diplomatik ve adli girişimleri neticesinde 31 Temmuz 2026'da Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Belçika merkezli uyuşturucu dağıtım ağını yöneten Yaramışlar suç örgütünün tepe isimleri Bayram Yaramış ile Mecit Yaramış da Avrupa polisinin takibinde bulunuyor.

Sokak çatışmaları ve uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline gelen Belçika , söz konusu şebekelerle mücadele amacıyla Türkiye ile polis ve yargı iş birliğini derinleştirme kararı aldı. Ankara'nın ilettiği suçlu listeleri ve istihbarat dosyaları çerçevesinde, iade süreçlerinin hızlandırılması ve çete üyelerinin finansal kaynaklarının kurutulması hedefleniyor.

SOKAK EYLEMLERİ ÇETELERDEN BAĞIMSIZ DEĞİL

Son günlerde Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılan ve şiddet içeren protesto gösterilerinde, Türkiye'ye iade edilmeyen çete mensuplarının da parmağının olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa başkentleri adeta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Batı istediği kadar teröristi şehirlerinde barındırsın, bumerang gibi bir gün onları da vuracak" ihtarının sahadaki yansımalarıyla yüzleşiyor.

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