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Boyun’dan Daltonlar’a uzanan kanlı hat: Yeni nesil çete elebaşları Avrupa’da cirit atıyor

Türkiye’nin sınır aşan suç şebekelerine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmezken, Brüksel’de yapılan üçlü zirvede dosyaları iletilen örgüt liderlerinin Avrupa ülkelerinde barındığı gerçeği bir kez daha öne çıktı. Daltonlar, Casperlar, Çekdarlar, Boyunlar, Şirinler ve Yaramışlar gibi örgütlerin Belçika, Hollanda, İspanya, Fransa gibi ülkelerde hem kanlı çatışmalara karıştığı hem de uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve İsmail Atız gibi elebaşların yönlendirdiği yeni nesil suç yapıları Batı başkentlerinde yasa dışı faaliyetlerini sürdürüyor.

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Boyun’dan Daltonlar’a uzanan kanlı hat: Yeni nesil çete elebaşları Avrupa’da cirit atıyor

Türkiye sokaklarında estirdikleri terörün ardından izlerini kaybettirmeye çalışan yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları, geçmişte terör örgütlerine açılan kapılardan geçerek Avrupa şehirlerini kendilerine sığınak yaptı. "Barış Boyun" çetesi de "Daltonlar" da "Casperlar" da "Şirinler" de Batı kentlerinde yuvalandı.

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Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele sürüyor! Belçika’ya aranan kişilerin listesi iletildi

AVRUPA ŞEHİRLERİNDE SUÇ AĞI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda Ortak Eylem Planı imzalanarak çetelerin faaliyetleri masaya yatırılmıştı.

Zirvede paylaşılan veriler, Türkiye'nin hedefindeki yeni nesil silahlı organize suç örgütlerinin elebaşlarının Avrupa ülkelerinde barındığını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bugüne kadar 625 suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği 1.741 operasyonun 22'sinin doğrudan uluslararası bağlantılı olduğu kayıtlara geçerken, uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığı yürüten suç şebekelerinin Avrupa'daki varlığı ikili görüşmelerin ana gündem maddesi haline geldi.

Bakan Çiftçi, sınır aşan organize suç çetelerine karşı uluslararası iş birliğinin altını çizerek, "Belçika'ya aradığımız kişilerle ilgili bir liste verdik" açıklamasında bulundu.

Takvim'in adeta röntgenini çektiği suç örgütü elebaşlarının Avrupa ülkelerindeki kuluçka serüveninin detayları şöyle...

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BOYUNCULAR AVRUPA'DA CİRİT ATIYOR

Geçmiş yıllarda terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ mensuplarına ev sahipliği yapmakla eleştirilen Avrupa ülkeleri, günümüzde Türkiye merkezli yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşma sahasına dönüştü.

İstanbul'daki silahlı eylemleriyle bilinen ve 2020 yılında Türkiye'den Gürcistan'a kaçan Barış Boyun, Mayıs 2024'te İtalya'da tutuklandı. Boyun liderliğindeki yapının çok sayıda üst düzey mensubunun ise farklı Avrupa kentlerinde serbestçe dolaştığı tespit edildi.

Organize suç örgütü elebaşı firari Barış BoyunOrganize suç örgütü elebaşı firari Barış Boyun

DALTONLARIN AYAK İZİ HEP BATI'DA

Belçika, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Polonya, İspanya ve İtalya hattında silahlı eylemler organize eden Daltonlar suç örgütünün elebaşısı Beratcan Gökdemir, Rusya'da yakalandı.

Çetenin Avrupa sorumluları arasında yer alan Furkan Yavuz ve Caner Koçer, Belçika sokaklarında rakip çete Casperlar ile girdikleri silahlı çatışmalarda öldü.

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Örgüt bünyesinde faaliyet yürüten ve "Mami Xalo" lakabıyla tanınan Muhammet Ali A. ise Fransa polisince aranıyor.

Polonya sınırlarında bulunan Starlink uydularına dönük sabotaj girişimleriyle de anılan örgüt mensuplarının Alman istihbaratınca izlemeye alındığı belirtiliyor.

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ALMAN YARGISINDAN SKANDAL KARAR

Casperlar suç örgütünün "Hamuş" lakaplı yöneticisi İsmail Atız, Temmuz 2025'te Almanya güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Alman yargısının "adil yargılanmayacağı" iddiasıyla tahliye ettiği Atız, Eylül 2025'te İtalya'da tutuklandı.

Türkiye Adalet Bakanlığının kırmızı bültenle iadesini talep ettiği Atız'ın Avrupa sınırları içindeki adli prosedürleri hala devam ediyor.

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ŞİRİNLER VE ÇEKDARLAR HOLLANDA'DA

DHKP-C ile organik bağları bulunan Çekdarlar çetesinin elebaşı Ömer Baran Kandemir'in Hollanda'da saklandığı belirlenirken, hakkında 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Konkür" lakaplı Mesut Aktürk'ün de başka bir Avrupa ülkesinde firari hayatı yaşadığı biliniyor.

Şirinler örgütünün "Max" lakaplı yöneticisi Mehmet Sabri Şirin'in de Hollanda'da ikamet ettiği belirlenmişti. Hollanda makamları baskılar üzerine Şirin'i 2022 yılında yakalayarak tutuklamıştı.

Türkiye’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği üst düzey bakanlar zirvesinde Belçika ile Ortak Eylem Planı imzalanarak suç örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, Türkiye kökenli yeni nesil çete liderlerinin neredeyse tamamının Avrupa ülkelerine kaçtığı somutlaştı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Türkiye’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği üst düzey bakanlar zirvesinde Belçika ile Ortak Eylem Planı imzalanarak suç örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, Türkiye kökenli yeni nesil çete liderlerinin neredeyse tamamının Avrupa ülkelerine kaçtığı somutlaştı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

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BESLEDİKLERİ YILANLAR KANLI HESAPLAŞMALARDA

İspanya ise çeteler arası kanlı hesaplaşmaların merkezi oldu.

Çingeneler örgütünün lideri Ümit Yalçın, 22 Eylül'de İspanya'nın Malaga kentinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Yalçın'ın tedavisinin İspanya'daki sağlık kuruluşunda devam ettiği bildirildi.

Ümit Yalçın - İsmail Atız - Mehmet Sabri ŞirinÜmit Yalçın - İsmail Atız - Mehmet Sabri Şirin

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PAKETLER BAŞLADI

Belçika merkezli uyuşturucu dağıtım ağını yöneten Yaramışlar suç örgütünün tepe isimleri Bayram Yaramış ile Mecit Yaramış da Avrupa polisinin takibinde bulunuyor.

Avrupa ülkelerine kaçma arayışındaki Redkitler suç örgütünün elebaşısı Ferhat Delen ise Gürcistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Suç çetelerinin sınır aşan operasyonları Akdeniz çanağındaki Avrupa ülkelerine de sıçradı. Bayğaralar suç örgütünün elebaşısı Ramazan Bayğara, Türkiye'nin ısrarlı diplomatik ve adli girişimleri neticesinde 31 Temmuz 2026'da Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Ferhat DelenFerhat Delen

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Suikastin talimatı sınır ötesinden geldi!

BRÜKSEL İLE ORTAK MESAİ

Sokak çatışmaları ve uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline gelen Belçika, söz konusu şebekelerle mücadele amacıyla Türkiye ile polis ve yargı iş birliğini derinleştirme kararı aldı. Ankara'nın ilettiği suçlu listeleri ve istihbarat dosyaları çerçevesinde, iade süreçlerinin hızlandırılması ve çete üyelerinin finansal kaynaklarının kurutulması hedefleniyor.

Beratcan Gökdemir - Furkan Yavuz - Caner KoçerBeratcan Gökdemir - Furkan Yavuz - Caner Koçer

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SOKAK EYLEMLERİ ÇETELERDEN BAĞIMSIZ DEĞİL

Son günlerde Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılan ve şiddet içeren protesto gösterilerinde, Türkiye'ye iade edilmeyen çete mensuplarının da parmağının olduğu değerlendiriliyor.

Avrupa başkentleri adeta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Batı istediği kadar teröristi şehirlerinde barındırsın, bumerang gibi bir gün onları da vuracak" ihtarının sahadaki yansımalarıyla yüzleşiyor.

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