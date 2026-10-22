TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Yüzde 20 peşinat ve 48 ay vade imkanı: Satış tarihleri ve il listesi
TOKİ arsa satışı için tarih belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Yaklaşık 29,1 milyar lira muhammen bedelli taşınmazlar için yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanacak. Bazı arsaların peşin alımında yüzde 15 indirim uygulanırken, satışlar KDV'den muaf olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? İşte 5-6 Kasım TOKİ arsa müzayedesi ve katılım detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, turizm, sanayi ve tarım gibi farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar, 5 ve 6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müzayedelerde alıcılarını bulacak. Satış kapsamında toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki arsalar için 29 milyar 146 milyon 300 bin lira muhammen bedel belirlendi.
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa için açık artırmalar 5 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Müzayedeler, Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda düzenlenecek. İstekliler, açık artırmalara fiziki olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecek.
TOKİ 61 İLDE 725 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ'nin satışa sunacağı 725 arsa, Türkiye'nin 61 ilinde bulunuyor. Satış kapsamındaki taşınmazların toplam büyüklüğü 3 milyon 450 bin 367 metrekareyi buluyor.
Arsalar için belirlenen toplam muhammen bedel ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa yer alıyor.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ'nin 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği açık artırmada satışa sunulacak arsalar şu 61 ilde bulunuyor: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.
TOKİ ARSA SATIŞINDA YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKANI
TOKİ arsa satışında alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.
Belirlenen taşınmazlar, yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla satın alınabilecek. Satış listesindeki bazı arsalar ise yalnızca peşin ödeme yöntemiyle alıcılarını bulacak.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM
TOKİ'nin satışa sunduğu taşınmazlar arasında vadeli satış kapsamında yer alan ve satış listesinde belirtilen arsaların peşin satın alınması halinde yüzde 15 indirim uygulanacak.
Ayrıca satışa çıkarılan taşınmazlar katma değer vergisinden (KDV) muaf tutulacak.
KONUT, TİCARET, TURİZM VE SANAYİ ARSALARI SATIŞTA
TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği satışlarda farklı kullanım amaçlarına sahip arsalar yer alıyor. Satış kapsamındaki taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım ve sanayi alanlarının yanı sıra spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunuyor.
Ayrıca plansız alan niteliğindeki taşınmazlar da açık artırmayla satışa sunulacak.
TOKİ ARSA MÜZAYEDESİNE NASIL KATILINIR?
TOKİ'nin 5 ve 6 Kasım'da gerçekleştireceği arsa satışlarına Ankara ve İstanbul'daki müzayede salonlarından katılım sağlanabilecek.
Açık artırmalara internet üzerinden katılmak isteyenler ise www.emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek.
Satışa çıkarılan arsaların listesi, ödeme koşulları ve müzayedeye ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.