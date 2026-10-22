Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, turizm, sanayi ve tarım gibi farklı kullanım alanlarına sahip taşınmazlar, 5 ve 6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müzayedelerde alıcılarını bulacak. Satış kapsamında toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki arsalar için 29 milyar 146 milyon 300 bin lira muhammen bedel belirlendi.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa için açık artırmalar 5 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Müzayedeler, Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda düzenlenecek. İstekliler, açık artırmalara fiziki olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecek.