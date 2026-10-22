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16. kattan düşen Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma bitti: 3 cep telefonu incelendi!

İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 40 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyayı inceleyen savcılık, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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16. kattan düşen Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma bitti: 3 cep telefonu incelendi!

23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen feci olayda, 61 yaşındaki yapımcı Erol Köse hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 adet cep telefonuna ilişkin inceleme raporu hazırlandı ve soruşturmanın seyri netleşti.

Soruşturma dosyasında, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna dair hazırlanan inceleme raporu da yer aldı.Soruşturma dosyasında, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna dair hazırlanan inceleme raporu da yer aldı.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, yürütülen soruşturma sonucunda Erol Köse'nin ölümüne ilişkin takipsizlik kararı verildi. Verilen kararda, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 adet cep telefonundan 2'sinin kilidinin açılamadığı aktarıldı.

Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' notu bulunduğu öğrenilmişti.Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' notu bulunduğu öğrenilmişti.

Kilidi açılan tek cep telefonunun içeriğinde yapılan incelemelerde ise ölümün şüpheli olduğuna dair herhangi bir tespitte bulunulamadı.

Savcılık, olayda 3. kişilerin kasıt veya kusuruna yönelik herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.Savcılık, olayda 3. kişilerin kasıt veya kusuruna yönelik herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

3. KİŞİLERİN KUSURU BULUNMADI

Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3. kişilerin kasıt, kusur veya ihmali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Tüm bu gerekçelerle olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

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