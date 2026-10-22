Savcılık, olayda 3. kişilerin kasıt veya kusuruna yönelik herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

3. KİŞİLERİN KUSURU BULUNMADI

Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3. kişilerin kasıt, kusur veya ihmali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.