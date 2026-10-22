16. kattan düşen Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma bitti: 3 cep telefonu incelendi!
İstanbul Sarıyer'de yaşadığı 40 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyayı inceleyen savcılık, olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen feci olayda, 61 yaşındaki yapımcı Erol Köse hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 adet cep telefonuna ilişkin inceleme raporu hazırlandı ve soruşturmanın seyri netleşti.
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, yürütülen soruşturma sonucunda Erol Köse'nin ölümüne ilişkin takipsizlik kararı verildi. Verilen kararda, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 adet cep telefonundan 2'sinin kilidinin açılamadığı aktarıldı.
Kilidi açılan tek cep telefonunun içeriğinde yapılan incelemelerde ise ölümün şüpheli olduğuna dair herhangi bir tespitte bulunulamadı.
3. KİŞİLERİN KUSURU BULUNMADI
Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3. kişilerin kasıt, kusur veya ihmali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.
Tüm bu gerekçelerle olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.