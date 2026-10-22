Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi

Ankara Ulus’ta ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Fuhuş ve uyuşturucu iddialarının ardından 20 pavyon mühürlendi

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalga operasyonundan görüntü (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Sürdüğü lüks hayatıyla dikkat çeken S.D.'nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, 4 yıldır özel okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Başkentte "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin aynı zamanda fuhşa aracılık ettiği iddia edildi.

Soruşturmanın geçmiş aşamalarında, başkentteki popüler eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.

Geniş kapsamlı operasyonlarda birçok ünlü isim ve iş dünyasından kişiler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştı.

Sınıf öğretmeni S.D.'nin de bu ağın parçası olarak tespit edildiği bildirildi.