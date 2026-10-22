Gündüz okulda gece pavyonda: Öğretmen uyuşturucu ve fuhuştan tutuklandı
Başkentte ünlü isimler ve iş dünyasından kişilerin de gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun detayları netleşiyor. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında, özel okulda görevli sınıf öğretmeni S.D.’nin de bulunduğu ortaya çıktı. Fuhşa aracılık etmekle suçlanan öğretmenin lüks hayat sürdüğü belirtilirken, popüler eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.
Ankara'da popüler eğlence mekanlarına yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma, özel okulda görev yapan sınıf öğretmeninin kirli bağlantılarını ortaya çıkardı.
Başkentte "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, 4 yıldır özel okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklandı.
Sürdüğü lüks hayatıyla dikkat çeken S.D.'nin, soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
Şüphelinin aynı zamanda fuhşa aracılık ettiği iddia edildi.
Soruşturmanın geçmiş aşamalarında, başkentteki popüler eğlence mekanlarına eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.
Geniş kapsamlı operasyonlarda birçok ünlü isim ve iş dünyasından kişiler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştı.
Sınıf öğretmeni S.D.'nin de bu ağın parçası olarak tespit edildiği bildirildi.
"SUSUN" TALİMATI MI
Skandalın patlak vermesinin ardından, S.D.'nin görev yaptığı özel okul yönetiminin olayı örtbas etmek için harekete geçtiği iddia edildi.
Personele olayı kimseye anlatmamaları talimatı verdiği öne sürülen yönetimin, çalışanlara "işten atma" tehdidinde bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca yetkililerin, velilere S.D.'nin başka yere taşındığı için okuldan ayrılma kararı aldığı yalanını söylediği iddiası konuşuluyor.