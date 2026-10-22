İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun, 27 Mayıs darbesinin ilk şehidi olan dönemin İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik ile ilgili hazırladığı inceleme raporuna SABAH ulaştı. Merhum bakanın şüpheli ölümüne ilişkin çok çarpıcı hukuki tespitlerin yer aldığı yeni raporda, "intihar etti" denilen olayın açık bir cinayet olduğu resmen kayda geçirildi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'in 66 yıllık ölüm dosyasına ilişkin çarpıcı rapor hazırlandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TALİMATLA HAZIRLANDI

27 Mayıs mağduru ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin onayıyla başlatılan tarihî inceleme tamamlandı. Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel tarafından 11 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan raporda, Namık Gedik'in ölümüne ilişkin 66 yıllık "intihar" kılıfı resmî mühürle çürütüldü. Raporda, Gedik'in pencereden itilmiş, eziyet edildikten sonra öldürülüp aşağı atılmış veya gördüğü ağır fiziki ve manevi şiddetin etkisiyle şuurunu kaybedip ölüme sürüklenmiş dahi olsa, olayın ceza hukuku açısından darbe sürecinde işlenmiş net bir "cinayet" olduğu kesin bir dille vurgulandı.

Mülkiye Müfettişliğinin raporunda öne çıkan en kritik sonuç ise iade-i itibar için atılacak tarihî adım oldu. Nakil sürecinin resmileşmesi için şu 4 adımın atılması istendi: Gedik'in mezarının nakledileceği yerin tespit edilmesi, defnin devlet töreni ile yapılması, merhum bakanın isminin verileceği tesislerin belirlenmesi ve Anıtmezar'daki yapım, bakım ile onarım süreçlerinin resmî esaslara göre yürütülmesi.