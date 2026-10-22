MSB'den deniz yetki alanları açıklaması! Libya mesajı: Stratejik iş birliğini güçlendiriyor
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Libya'da kabul edilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir." denildi. AB ve Yunanistan temsilcilerinin yaptıkları açıklamalara ilişkin soru üzerine Tuğamiral Aktürk, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu mutabakat muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık tarafından, "Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması" (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında sorulara cevaben açıklama yapıldı.
Basın mensuplarının, Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bedir Mutabakat Zaptı ve Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, şu yanıt verildi:
"Jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artan ülkemiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir. Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır. 21 Ekim'de Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesidir. Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır."
"MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin sorular üzerine ise, şunlar kaydedildi:
"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."
Bakanlık tarafından, Avrupa Birliği ve Yunanistan temsilcilerinin Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na yönelik açıklamalarına ilişkin, şu değerlendirme yapıldı:
"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde, iki ülkenin meşru hak ve menfaatleri gözetilerek imzalanmıştır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir."
"EUROFİGHTER TEDARİKİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Katar'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar'dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda; tedarik edilecek uçak ve mühimmatın kapsamı, pilot ve bakım personelinin eğitimleri ile uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek hususları ele alınmıştır. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir." açıklaması yapıldı.
"UMSK KOMUTANLIĞINA KORGENERAL KILINÇ ATANDI"
Bakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlık'a ilişkin sorular üzerine ise şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da dahil olmak üzere yurt dışında görev yapan birlik ve unsurlarımızın sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması amacıyla, Ağustos 2026'da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlık (UMSK) teşkil edilmiş ve Komutanlığına Korgeneral Sebahattin Kılınç atanmıştır."
2027 yılı bütçe ödeneklerine yönelik sorulara ise "Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve değişen güvenlik ortamı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının süratle karşılanmasını ve savunma kabiliyetlerimizin sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda; kara, deniz, hava, uzay ve siber harekat alanlarında ihtiyaç duyulan silah, sistem ve platformların yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, başta hava savunma sistemleri, milli savaş uçağı, insansız hava araçları ve gemi inşa faaliyetleri olmak üzere stratejik savunma projelerinin sürdürülmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığının güçlendirilmesi ve harekât etkinliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımızın 2027 yılı bütçe ödeneği artırılmıştır." şeklinde yanıt verildi.
İKİ HÜRKUŞ-II ENVANTERE ALINACAK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsünün envantere alındığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 2 HÜRKUŞ-II uçağının envantere alınmasının planlandığını bildirdi.
Yarışmanın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Aktürk, "18'i yarışmacı, 14'ü gözlemci olmak üzere 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı kuvvet ve komutanlıklarımızdan toplam 5 takımla temsil edilmektedir." dedi.
Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır. MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim'de Çekya'da düzenlenen 'Future Forces Exhibition&Forum'a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim'de Nijerya'da düzenlenecek 'AFRIDEX 2026' ile 27-29 Ekim'de Ürdün'de gerçekleştirilecek 'SOFEX 2026'ya iştirak edilecektir. Ayrıca, 21 Ekim'de Sinop Atış Alanı'nda, Genelkurmay Başkanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımızın katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışlar başarıyla tamamlanmıştır."
TSK'nın, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığına dikkati çeken Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmış, 2 bin 47 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 207, engellenen kişi sayısı da 56 bin 898'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:
"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim'de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor, Libya'nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan 'tek ve bütünleşmiş Libya' hedefini destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi de veren Aktürk, "Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 'Bedir Mutabakat Zaptı', 21 Ekim'de Doha'da imzalanmıştır. Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkan, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ
TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:
"Bu kapsamda, 19 Ekim'de Bulgaristan'da başlayan 'NATO Bold Adra Hava Özel Kuvvet Tatbikatı' yarın sona erecektir. 13-27 Ekim arasında İtalya'daki 'Mare Aperto' ile Romanya'daki 'Sarmis Komando Harekatı' tatbikatlarına katılım sağlanmakta, Konya'da Müşterek Elektronik Harp Denemeleri, İzmir'de konuşlu 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımızda 'Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik' ile 'Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri', tatbikatları ise icra edilmektedir."
Aktürk, Antalya ve Doğu Akdeniz'de icra edilen, "Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'nün, 25 Ekim'de Antalya Deniz Komutanlığında gerçekleştirileceğini belirterek, "Ayrıca 26 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Konya'da Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Milli Anadolu Ankası Tatbikatı'nın yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'de eğitim uçuşu, 24 Ekim'de 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK tarafından Eskişehir'de selamlama uçuşu yapılacağının bilgisini veren Aktürk, "25 Ekim'de ise 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti' çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından Muğla'da gösteri uçuşu gerçekleştirilecektir. 19-21 Ekim arasında 8'inci ve 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlıklarımız ile 9'uncu Kolordu Zırhlı Alay ve Tank Okulu Öğrenci ve Kurs Alay Komutanlıklarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar icra edilen törenler ile verilmiştir." şeklinde konuştu.
Aktürk, TSK'nın, yurt içi ve dışında yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek sağladığını belirterek, "Bu kapsamda, 14 Ekim'den itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle mülki makamların talepleri doğrultusunda birliklerimizin hazırlık seviyesi artırılmış, afet koordinasyon merkezlerine personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 15 Ekim'de İnsani Yardım Tugay Komutanlığımızdan 16 personel ve 4 araçtan oluşan bir ekip İstanbul'a sevk edilmiştir." bilgilerini aktardı.
Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvime uygun olarak devam ettiğine işaret eden Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 2 Kasım'a kadar devam edecektir. Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." ifadelerini kullandı.
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