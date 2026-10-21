Vincenzo Italiano'dan sağ kanat değişikliği! Yeni transfer 11'de
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki 267. karşılaşmasına çıkacak. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki 8 maçlık galibiyet serisini de sürdürmeyi hedefliyor. İngiliz temsilcisi karşısında kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İtalyan çalıştırıcının forvette Vlahovic'e forma şansı vermesi bekleniyor. En önemli değişiklik ise Cerny'nin yerine Ernest Poku'nun başlamasıyla olacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da üç puana ulaşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 267. MAÇINA ÇIKIYOR
Beşiktaş, Crystal Palace karşılaşmasıyla Avrupa kupaları tarihindeki 267. müsabakasını oynayacak.
1959 yılında Avrupa arenasına adım atan siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynadıkları 266 karşılaşmanın 104'ünü kazandı.
Avrupa kupalarında 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, rakip fileleri 363 kez havalandırırken kalesinde 399 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, 67 yılı aşan Avrupa serüveninde dört farklı UEFA organizasyonunda mücadele etti.
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEF 3'TE 3
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına iki galibiyetle başladı.
Siyah-beyazlı ekip, ilk haftada sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
İkinci haftada Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşılaşan Kartal, rakibini 3-2 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş, Crystal Palace'ı da mağlup etmesi halinde lig aşamasındaki ilk üç karşılaşmasını kazanmış olacak.
AVRUPA'DA 8 MAÇTA 7 GALİBİYET
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından başladı.
Siyah-beyazlılar, ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
Bir sonraki turda Hradec Kralove ile eşleşen Kartal, iki karşılaşmayı da 1-0 kazanarak yoluna devam etti.
Play-off turunda Kauno Zalgiris'i sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmandaki rövanş karşılaşmasından 1-0 yenik ayrıldı.
Bu sonuçlara rağmen lig aşamasına yükselen siyah-beyazlı ekip, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim galibiyetleriyle çıkışını sürdürdü.
Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 15 gol atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü.
DOLMABAHÇE'DE 8 MAÇTA 8 GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yaşamadı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakayı da kazandı.
Ligde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'da da Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya karşısında galibiyete ulaştı.
Kartal, söz konusu 8 iç saha maçında 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Beşiktaş, Crystal Palace karşısında da kazanarak Dolmabahçe'deki galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor.
ORKUN KÖKÇÜ CRYSTAL PALACE MAÇINDA YOK
Beşiktaş, Crystal Palace karşısına kaptanı Orkun Kökçü'den yoksun çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan millî futbolcu, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde de görev alamamıştı.
Tedavisi devam eden Orkun Kökçü, İngiliz temsilcisine karşı da forma giyemeyecek.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, orta saha tercihlerini kaptanın yokluğuna göre belirlemesi bekleniyor.
RASHICA SON ANTRENMANDA YER ALMADI
Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşması öncesinde Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.
Isınma ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Orkun Kökçü ile Milot Rashica'nın tedavileri nedeniyle çalışmada bulunmadığı belirtildi.
Rashica, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde de yer almıyor.
CRYSTAL PALACE SON MAÇINDA 5 GOL YEDİ
Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace, Premier Lig'deki son karşılaşmasında Brighton'a 5-0 mağlup oldu.
İngiliz temsilcisi, ligde oynadığı ilk 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Topladığı 7 puanla 14. sırada bulunan Londra ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.
Crystal Palace, ilk karşılaşmasında Lech Poznan'ı 4-0 mağlup ederken ikinci haftada Olimpik Lyon'a 3-2 yenildi.
SON KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU İSTANBUL'DA
Crystal Palace, 2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandı.
İngiliz ekibi, Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan finalde İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu Jean-Philippe Mateta'nın golüyle 1-0 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti.
Bu başarısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace, İstanbul'da Beşiktaş karşısına çıkacak.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 23. RANDEVU
Beşiktaş, Crystal Palace karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında İngiliz temsilcilerine karşı 23. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlılar, İngiltere takımlarıyla oynadıkları önceki 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde 35 gol gördü.
Kartal, Crystal Palace ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.
AVRUPA LİGİ'NDE 142. KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Crystal Palace maçıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarındaki toplam 142. karşılaşmasını oynayacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda daha önce çıktığı 141 maçta 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.
Bu mücadelelerde 224 gol atan Kartal, kalesinde 184 gol gördü.
AVRUPA'DAKİ 134. İÇ SAHA MAÇI
Beşiktaş, Crystal Palace karşısında Avrupa kupalarındaki 134. iç saha mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce ev sahibi statüsünde oynadığı 133 karşılaşmanın 68'ini kazandı.
Bu müsabakalarda 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşayan Kartal, 209 gol atarken kalesinde 151 gol gördü.
AVRUPA'DA EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan futbolcusu Oktay Derelioğlu oldu.
Siyah-beyazlı formayla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol kaydeden Derelioğlu'nu, 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor.
Ricardo Quaresma ve Bobo ise Avrupa kupalarında 12'şer kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti, Leandro Trossard, Ernest Poku, Dusan Vlahovic.