Siyah-beyazlı ekip, 67 yılı aşan Avrupa serüveninde dört farklı UEFA organizasyonunda mücadele etti.

Avrupa kupalarında 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, rakip fileleri 363 kez havalandırırken kalesinde 399 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da üç puana ulaşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Crystal Palace'ı da mağlup etmesi halinde lig aşamasındaki ilk üç karşılaşmasını kazanmış olacak.

Siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi karşısında Avrupa kupalarındaki 267. maçını oynayacak.

AVRUPA'DA 8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından başladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Bir sonraki turda Hradec Kralove ile eşleşen Kartal, iki karşılaşmayı da 1-0 kazanarak yoluna devam etti.

Play-off turunda Kauno Zalgiris'i sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmandaki rövanş karşılaşmasından 1-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçlara rağmen lig aşamasına yükselen siyah-beyazlı ekip, Olimpik Marsilya ve Hoffenheim galibiyetleriyle çıkışını sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 15 gol atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü.