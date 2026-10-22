Emir'in doğum gününde büyük felaket: Güneşin Doğduğu Yer 6. bölümde tüm aile sarsılıyor!
atv'nin yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamı altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin yönettiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizide bu hafta hesaplaşmalar ve felaketler peş peşe geliyor.
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam altıncı bölümüyle ekrana geliyor.
6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emir'in doğum gününde yaşananlar herkesi şok ederken Ceyhun ile Kenan kendilerini bir hesaplaşmanın ortasında bulur."Emir dereye düştü!" fragmana damga vurdu
Kenan'ın Leyla konusunda giderek kontrolünü kaybetmesi, Hanzade'nin evliliğine dair korkularını büyütür.Güneşin Doğduğu Yer 6. bölüm 2. fragmanı
Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır. Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar.
Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın gittikçe gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar. Bu sırada geçmişten bir yüz Ceyhun'un kapısını çalar.
Eve gelen bir haber Kozan ailesini derinden sarsarken Kenan herkesin kaderini değiştirecek bir karar alır.
'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her perşembe akşamı atv'de.
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