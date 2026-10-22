Hafsanur Sancaktutan dergiye kapak oldu! Aşka ve hayata dair konuştu: "Huzur ve güven isterim"
atv ekranlarının sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te canlandırdığı Cemre Demiray karakteriyle büyük beğeni toplayan Hafsanur Sancaktutan, uluslararası başarısını taçlandırdı. Sancaktutan, aşka ve hayata dair felsefesini anlattı. "Aşkta yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendisini huzurlu hissetmesi önemlidir; ben aşkta huzur ve güven isterim" diyen Sancaktutan, gücü ise hiç yıkılmamak değil, düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı.
atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Cemre Demiray karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Ortadoğu'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu.
DERGİYE KAPAK OLDU
Fotoğraf çekimleri Dubai'de gerçekleşirken Sancaktutan, oldukça kapsamlı bir röportaj verdi.
"BEN AŞKTA HUZUR VE GÜVEN İSTERİM"
Aşka bakışı hakkında konuşan Sancaktutan, "Aşkta yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendisini huzurlu hissetmesi de önemlidir. Ben aşkta huzur ve güven isterim" dedi.
GÜCÜN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLATTI
2000 doğumlu oyuncu, "Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım" diyerek gücü hiç üzülmemek ya da yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı.
"KORKTUĞUM HALDE YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM"
Oyuncu, "Göründüğüm kadar korkusuz değilim. Ben de korkuyorum. Sadece korktuğum halde yürümeyi öğrendim. Görünür olmak hata yapma özgürlüğünü azaltıyor" dedi.