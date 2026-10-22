GÜCÜN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLATTI

2000 doğumlu oyuncu, "Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım" diyerek gücü hiç üzülmemek ya da yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı.