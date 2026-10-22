Fon piyasalarında yaşanan soruşturma üzerinden çarpıtılmış iddialarla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adının gündeme getirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarının ardından Sabah gazetesi yazarları Salih Tuna ve Okan Müderrisoğlu, köşelerinde Albayrak'a yönelik asılsız iddiaları tek tek deşifre etti. ALBAYRAK 2020'DE GÖREVDEN AYRILDI



İki yazar da Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrıldığına dikkat çekerek fon soruşturması kapsamında gündeme gelen olayların yıllar sonra eski bakanla ilişkilendirilmek istenmesini eleştirdi.



HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN'A SİYASİ SALDIRI Salih Tuna, Albayrak'ın ekonomi bürokrasisindeki çalışma disiplinini ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik adımlarını hatırlatırken Okan Müderrisoğlu, Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a uzanan bir siyasi saldırı planı bulunduğunu öne sürdü. "NASIL BİR EŞEKLİK ETTİĞİNİZİ İTİRAF EDİN"



Albayrak döneminde ekonomideki gelişmelerin zirve niteliğinde olduğunun altını çizen Tuna, "Ulan siz önce 2019'da enflasyonun tek haneyi gördüğü, cari fazla verildiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının tarihin zirvesine ulaştığı dönemi "irrasyonel ilan" etmekle nasıl bir eşeklik ettiğinizi itiraf edin de ondan sonra konuşun." ifadelerini kullandı.

Berat Albayraktan Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon iddialarına suç duyurusu! Aynı yerden talimat alıyorlar



Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'nın yazısı:





Fon krizi birçoklarına Berat Albayrak'ın görevinden istifa ederken dile getirdiği "At izi it izine karıştı..." darbımeselini çağrıştırdı. Söz konusu kakofonide malum bürokrat takımının etkisi ne kadardı bilemem. Benim bildiğim, konfor alanı bozulan efendiler felaket rahatsızdı. Zira... Sayın Berat Albayrak'ın geceli gündüzlü çalıştığını, aylak bürokratları "çat kapı" denetlediğini, "onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım" devrinin bittiğini tee o zaman yazmıştım. (Bu yazıdan 2 yıl 3 ay sonra da mezkûr istifa gerçekleşmişti.) Şuncağızı artık tartışamayız: Ekonomi bürokrasisine hâkim, karar alma mekanizması merkezi ve finansal sistem üzerinde yüksek koordinasyon gücüne sahip bir yönetim anlayışı fon yolsuzluğuna müdahale etmekte doğal olarak gecikmezdi. Berat Bey sonrası dönemde malum bürokratların fon örneğinde olduğu üzre maalesef kaptırıp gittikleri ortaya çıktı. Unutmuş olamazsınız: Birileri de işbu dönemi "Rasyonel ekonomiye dönüş" tesmiye ederek orada buruda gazete köşelerinde bayram etmişti. Şimdi kalkmış fon rezaleti üzerinden rüzgâr yapıyorlar. Ulan siz önce 2019'da enflasyonun tek haneyi gördüğü, cari fazla verildiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının tarihin zirvesine ulaştığı dönemi "irrasyonel ilan" etmekle nasıl bir eşeklik ettiğinizi itiraf edin de ondan sonra konuşun.