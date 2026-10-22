Berat Albayrak'a fon iftirasında asıl hedef Başkan Erdoğan! İkinci 17-25 Aralık kumpası
Fon soruşturması üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan iddialara Sabah gazetesi yazarları Salih Tuna ve Okan Müderrisoğlu'ndan sert tepki geldi. Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrıldığını hatırlatan iki yazar, fon krizinin ortaya çıktığı dönemle Albayrak'ın bakanlık dönemi arasında bağ kurulmaya çalışılmasına karşı çıktı. Tuna, "Harici ve dahili bilumum bedhahların ellerindeki tüm enstrümanlarla Berat Albayrak'a yıllar yılı boşuna saldırmadıkları bugün her zamankinden daha iyi anlaşılıyor." derken Müderrisoğlu, iddiaları 17-25 Aralık süreciyle benzerlik gösterdiğini belirterek "Hayâsızca saldırının aparatları" ifadesini kullandı.
Fon piyasalarında yaşanan soruşturma üzerinden çarpıtılmış iddialarla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adının gündeme getirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarının ardından Sabah gazetesi yazarları Salih Tuna ve Okan Müderrisoğlu, köşelerinde Albayrak'a yönelik asılsız iddiaları tek tek deşifre etti.
ALBAYRAK 2020'DE GÖREVDEN AYRILDI
İki yazar da Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrıldığına dikkat çekerek fon soruşturması kapsamında gündeme gelen olayların yıllar sonra eski bakanla ilişkilendirilmek istenmesini eleştirdi.
HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN'A SİYASİ SALDIRI
Salih Tuna, Albayrak'ın ekonomi bürokrasisindeki çalışma disiplinini ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik adımlarını hatırlatırken Okan Müderrisoğlu, Albayrak üzerinden Başkan Erdoğan'a uzanan bir siyasi saldırı planı bulunduğunu öne sürdü.
"NASIL BİR EŞEKLİK ETTİĞİNİZİ İTİRAF EDİN"
Albayrak döneminde ekonomideki gelişmelerin zirve niteliğinde olduğunun altını çizen Tuna, "Ulan siz önce 2019'da enflasyonun tek haneyi gördüğü, cari fazla verildiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının tarihin zirvesine ulaştığı dönemi "irrasyonel ilan" etmekle nasıl bir eşeklik ettiğinizi itiraf edin de ondan sonra konuşun." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'nın yazısı:
Fon krizi birçoklarına Berat Albayrak'ın görevinden istifa ederken dile getirdiği "At izi it izine karıştı..." darbımeselini çağrıştırdı. Söz konusu kakofonide malum bürokrat takımının etkisi ne kadardı bilemem. Benim bildiğim, konfor alanı bozulan efendiler felaket rahatsızdı. Zira... Sayın Berat Albayrak'ın geceli gündüzlü çalıştığını, aylak bürokratları "çat kapı" denetlediğini, "onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım" devrinin bittiğini tee o zaman yazmıştım. (Bu yazıdan 2 yıl 3 ay sonra da mezkûr istifa gerçekleşmişti.) Şuncağızı artık tartışamayız: Ekonomi bürokrasisine hâkim, karar alma mekanizması merkezi ve finansal sistem üzerinde yüksek koordinasyon gücüne sahip bir yönetim anlayışı fon yolsuzluğuna müdahale etmekte doğal olarak gecikmezdi.
Berat Bey sonrası dönemde malum bürokratların fon örneğinde olduğu üzre maalesef kaptırıp gittikleri ortaya çıktı. Unutmuş olamazsınız: Birileri de işbu dönemi "Rasyonel ekonomiye dönüş" tesmiye ederek orada buruda gazete köşelerinde bayram etmişti. Şimdi kalkmış fon rezaleti üzerinden rüzgâr yapıyorlar. Ulan siz önce 2019'da enflasyonun tek haneyi gördüğü, cari fazla verildiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının tarihin zirvesine ulaştığı dönemi "irrasyonel ilan" etmekle nasıl bir eşeklik ettiğinizi itiraf edin de ondan sonra konuşun.
Berat Bey önceki bakanlık döneminde de (2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası ile) müstevlileri de rahatsız edecek şekilde Türkiye'nin enerji politikasını çizmişti. O kadar ki... "Borularla geliriz, istediğimizi yaparız" diyen küresel müstevlilerin hevesleri, Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi gemilerin Karadeniz'e ve Akdeniz'e inmesiyle kursaklarında kaldı. Kendi mühendislerimizle, kendi jeologlarımızla yapılan o arama ve sondaj operasyonları, bugünkü enerji bağımsızlığının da omurgasıdır. Uzun lafın kısası... Harici ve dahili bilumum bedhahların ellerindeki tüm enstrümanlarla Berat Albayrak'a yıllar yılı boşuna saldırmadıkları bugün her zamankinden daha iyi anlaşılıyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun yazısı:
Ankara'da uzun yıllar gazetecilik yapanlar; yerine ve durumuna göre, "siyasi, bürokratik, ekonomik, hukuki hatta psikolojik havayı koklar", gündemin sıcak başlıklarındaki değişkenlikleri ölçerler. Bu, tamamen "tecrübe, öngörü ve yer yer mesleki hislerle" de ilgilidir. Süreçleri doğru okuyabiliyor, aktörleri ve söylemlerini iyi analiz edebiliyorsanız, görünür gelecekteki muhtelif hamleleri de tahmin edebilirsiniz.
Bakınız... CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin ardı ardına ortaya attığı iddialar, daha doğrusu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı bulaştırmaya çalıştıkları iftiralar, kulislerde alttan alta dolaştırılan söylemlerin organize siyasi halinden başka bir şey değildi.
Öncelikle belirtmek isterim ki...
Bu fon hadisesi başladığı günden itibaren, eldeki ipuçları...
Önce AK Parti ve Külliye'yi sonra Cumhurbaşkanı, ailesi ve yakınlarını hedef alan, plânlı faaliyetlerin sahnelenebileceğini gösteriyordu... Yani, 17-25 Aralık'ın (2013), 13 sene sonra sergilenen 2.0 versiyonu ile karşı karşıya kalınması bir bakıma sürpriz olmayacaktı.
Nasıl ki... 17 Aralık'ta ilk olarak AK Parti ve Hükümet'e atak yapılmıştı... Nasıl ki 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın harimi ismetine girilmeye çalışılmıştı...
Bu defa kurulan tezgâh da benzerdi.
Fon problemi Fatma Betül Sayan Kaya ismi üzerinden AK Parti'ye bağlandı ama bir adım ileri gidilerek partinin tüm kurumsal kimliği töhmet altında bırakılmak istendi.
Bu, ilk etaptı...
Şimdi de ikinci etap için düğmeye basıldığı anlaşılıyor! 6 yıl önce aktif siyaset sahnesinden çekilen Berat Albayrak'ın ismi ileri sürülerek yine Cumhurbaşkanı'na vurmayı amaçlayan kurgu kamuoyuna servis edildi.
Açık söyleyeyim... Malûm hamleyi yapanlar, bunun siyasi uzantısı olarak görev alanlar "Hayâsızca saldırının aparatları" durumundadır!
Fon cerahatinin apse yaptığı ve patladığı dönem, Albayrak'ın görevden ayrılmasından 4-6 sene sonrasına tekabül etmektedir.
Gerek zamanlama gerekse içerik olarak kurulabilecek bir bağ yoktur.
2020 yılını müteakiben Albayrak, hiçbir siyasi programa katılmamış, siyasi mana atfedilecek temas ve beyanda bulunmaktan özenle kaçınmıştır. Tabiri caizse kendi doğal alanına çekilmiş, dışarıdan gelen seslere kulağını tıkamış, vakıf ve eğitim çalışmalarına odaklanmayı tercih etmiştir.
Filanca tarihte göreve atanan bürokratların, yıllar aradan geçtikten sonra görev ve yetki alanlarındaki şahsi sorumluluklarıyla ilişkilendirilen muhtelif hukuki gerekçelerin, bugün Albayrak'ın bakanlık dönemiyle örtüştürülmek istenmesi ancak kötü niyetle açıklanabilir!
Zaten iftira sahipleri de ne yaptıklarının bilincindedir! Oluşturdukları zorlama tabloların, ilerisi için bir "test niteliği" taşıdığı çok nettir! Albayrak ismi üzerinden, "duyarlılık ve reaksiyon hızı" da ölçülmek istenmiştir.
Böylece, önümüzdeki günlerde ortaya atılabilecek spekülatif iddialar için gerçeklik algısı oluşturulması da düşünülmüştür.
Olup bitenler, günlük olarak geçiştirilebilecek cinsten değildir!
Şu anki tanıklığımız...
Dezenformasyonla havayı zehirleme, kitleleri manipüle etme, yerli ve yabancı müttefiklerle iş birliği içinde bir tür rövanş alma serisinden ibarettir.
Berat Bey; zamanında, kıvamında ama kararlı biçimde tavrını ortaya koymuştur.
Sağduyulu insanlarımıza hitap eden şu ifadelerinin altına biz de imzamızı atarız:
"Fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetlerine sebebiyet veren herkes en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!"