HÜKÜMETE YAKIN GÖRÜNEN KALEMLERE SERT ELEŞTİRİ A Haber yayınında dikkat çeken başlıklardan biri, muhalefetin açıklamalarıyla bazı köşe yazılarında kurulan bağlantılar arasındaki benzerlik oldu. Moderatör Hikmet Öztürk'ün hükümete yakın görünen gazetecilerin de tartışmayı Albayrak'a taşımasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bir süredir bürokratların görev dönemleri ve atanmaları üzerinden Albayrak'la bağlantı kurmaya çalışan bir faaliyet gözlemlediğini anlattı. Müderrisoğlu, "Ben de şahsen bu söylem, bu yönlendirme ve bu algı kurgulama biçiminin canlı tanığı oldum farklı sohbetlerde" dedi. Kulislerde kendisine aktarılan değerlendirmelerin zamanla "sistematik bir adreslemeye" dönüştüğünü söyleyen Müderrisoğlu, bunun somutlaştırılmasının kolay olmadığını ve değerlendirmesinin mesleki gözlemine dayandığını da belirtti. Ardından şu çıkışı yaptı: "'Hükümete yakın' kavramının da artık içini doğru doldurmak lazım." Göktaş da açıklamasında, Öztrak ve Özlale üzerinden yürütüldüğünü savunduğu kampanyayla bazı köşe yazılarının arkasında aynı kişilerin bulunduğunu ifadeetti. Müderrisoğlu, hükümete yakın söylemler kullanarak bu kurgunun içinde yer aldığını savunduğu isimlere yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü: "Hükümete yakın söylemlerin içine girip tırnak içinde bu kurguyu yapanların basiret bağlanması yaşamasını umuyorum; aksi takdirde çok ibretlik bir sınavla karşı karşıya kalabilirler." MÜDERRİSOĞLU'NDAN "HAYASIZCA AKIN" TEPKİSİ Albayrak'a yönelik suçlamalara sert tepki gösteren Müderrisoğlu, yaşananları tesadüfi görmediğini söyledi. "Şimdi bir hayasızca akın söz konusu burada" diyen Müderrisoğlu, kullanılan bağlantıları "zayıf, yapay ve zorlama" olarak nitelendirdi. Geçmişte oluşturulan algının yeniden canlandırılmak istendiğini savunarak nihai hedefin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu değerlendirmesinde bulundu. Süreci 17–25 Aralık dönemine benzeten Müderrisoğlu, "17–25 Aralık 2013 senaryosunun 2026 versiyonuyla karşılaştığımızı" söyledi. Konuyu altı yıl öncesine taşıyan yazıların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yayındaki tepkilerin panikten veya hesap vermekten kaçınma çabasından kaynaklanmadığını belirten Müderrisoğlu, "Açık yalan, açık kurgu, açık iftiraya karşı bir isyan olduğunun altını çizelim" dedi. Fon tartışmasının önce AK Parti'nin kurumsal kimliğine, ardından Cumhurbaşkanı'nın ailesine ve Külliye'ye uzatılmak istendiğini savunan Müderrisoğlu, bu yöndeki gelişmeleri daha önce öngördüğünü söyledi. Suçlamaların karşılıksız bırakılmasının zincirleme sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Ankara'daki mesleki tecrübesine işaret eden Müderrisoğlu, bazı isimlerin geçmişte beş yıldızlı otellerin özel odalarında IMF ile görüşerek Türkiye ekonomisini sabote etmeye dönük faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü. Bu görüşmeleri "adeta ispiyonculuk faaliyeti" olarak nitelendirdi.

"SPEKÜLASYONA YOL AÇMAMAK İÇİN ÖZEL ÖZEN GÖSTERDİ" Albayrak'ın her iki bakanlık dönemini yakından takip ettiğini belirten Müderrisoğlu, görevden ayrıldıktan sonraki tutumuna da dikkat çekti. Albayrak'ın siyasetle arasına mesafe koyduğu andan itibaren yanlış anlaşılmaya ve spekülasyona yol açabilecek ilişkilerden uzak durmaya özel özen gösterdiğini söyleyen Müderrisoğlu, bu tutumun yakın tanığı olduğunu ifade etti. Müderrisoğlu, Albayrak'ın ekonomi yönetimindeki mücadelesini anlatırken Londra'daki finans çevreleriyle karşı karşıya geldiğini ve yurt dışındaki altın varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde rol üstlendiğini belirtti. Albayrak'ın hedef alınmasını da bu dönemdeki mücadeleleriyle ilişkilendirdi. Yurt dışında oluşturulan Türk lirası kaynakları üzerinden Türkiye piyasasında suni döviz talebi yaratılabildiğini söyleyen Müderrisoğlu, Albayrak'ın bu kanallara müdahale ettiğini anlattı. Bu çevrelerin "para musluklarının" kesilmesinin ardından Albayrak'a yönelik ağır ithamların yoğunlaştığını savundu. Enerji politikalarına da değinen Müderrisoğlu, Albayrak'ın bakanlık dönemindeki çalışmalarını Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki doğal gaz faaliyetleriyle birlikte değerlendirdi. Gabar'daki üretimin ekonomiye yıllık 3–3,5 milyar dolar kazandırdığını, doğal gaz çalışmalarında ise 20 milyon haneye ulaşacak kapasitenin hedeflendiğini ifade etti. Albayrak'ı hedefleri belli, dedikoduya ve üçüncü kişilerin yönlendirmesine kapalı bir isim olarak tanımlayan Müderrisoğlu, bu yaklaşımın yerleşik bürokratik alışkanlıklarla karşı karşıya geldiğini savundu. Bazı bürokratik çevrelerin "Biz hancıyız, onlar yolcu" anlayışıyla bakanları etkisi altına almaya çalıştığını ileri sürerek Faik Öztrak'ın görev yaptığı döneme de eleştiri yöneltti. Müderrisoğlu, yaşanan tartışmayı "Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadelesinin ekonomi sahnesindeki yeni perdesi" olarak nitelendirdi. Eleştirdiği çevreler için "sülük gibi bu ülkenin hazinesine yapışmış unsurlar" ifadesini kullandı.

TEZ DANIŞMANLIĞINDAN SUÇ BAĞLANTISI ÜRETME ÇABASI Yayında, Erişah Arıcan'ın Albayrak'ın tez danışmanı olması üzerinden kurulan bağlantılar da sert biçimde eleştirildi. Kenan Kıran, Arıcan'ın farklı siyasi çevrelerden isimlere de tez danışmanlığı yaptığını hatırlatarak akademik ilişkinin neden yalnızca Albayrak'ı hedef almak için kullanıldığını sorguladı. Kıran, bu isimler arasında Ayyüce Türkeş Taş ve Selim Temurci'nin de bulunduğunu belirtti. Hukukçu Aydoğan Ahıakın ise "Bir tez danışmanı olması, bir suçun işlendiğini veya bu işle doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermez ki" dedi. Akademik ve sosyal ilişkilerden hareketle suç bağlantısı kurulmasına karşı çıkan Ahıakın, bu yaklaşımı kişilerin şeref ve onuruna yönelik "itibar suikastı" olarak değerlendirdi. Bir siyasetçinin fotoğraf çektirdiği kişinin daha sonra suç işlemesinin o siyasetçiyi kendiliğinden sorumlu hâle getirmeyeceği örneğini veren Ahıakın, benzer biçimde akademik ilişkilerden suç bağlantısı çıkarılamayacağını söyledi. Ahıakın, suçlamaların tekrarlanmasının kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat sorumluluğu doğurabileceğini, unsurlarının oluşması hâlinde TCK'nin 267. maddesindeki iftira suçu kapsamında da değerlendirilebileceğini ifade etti. Öztrak'ın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve kamu zararları hakkında konuşmadığını savunan Ahıakın, öncelikle bu konularda açıklama yapılması gerektiğini belirtti. 2018–2021 yıllarında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yaptığını ve Albayrak'ın çalışmalarına tanık olduğunu anlatan Ahıakın, Albayrak'ın bakanlık döneminde faiz ve enflasyonun tek hanelere indiğini, enflasyonun yüzde 25'ten yüzde 8'e gerilediğini ve yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Enerji alanındaki adımlara da değinen Ahıakın, bu politikaların Albayrak'ın hedef alınmasında etkili olduğu görüşünü dile getirdi. ŞAHİN: ASIL SORUMLULAR GİZLENMEK İSTENİNCE ALBAYRAK GÜNDEME GETİRİLİYOR Gazeteci Zafer Şahin, Albayrak'ın görevden ayrıldığı tarihle soruşturmanın kapsadığı belirtilen dönem arasındaki farka dikkat çekti. "Ne zaman çetrefilli bir konu olsa ve asıl sorumlular gizlenmek istense hemen gündeme Berat Albayrak'ın adı getirilir" diyen Şahin, aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu savundu. Siyasi anlaşmazlık yaşayan isimlerin Albayrak konusunda ortaklaşmasını da sorgulayan Şahin, şu soruyu yöneltti: "Berat Albayrak 2020'den beri yok. Neden şimdi sistemli bir biçimde acaba Berat Albayrak'ın ismini gündeme getirmeye çalışıyorlar?" Muhalefete servis edildiğini düşündüğü belgeler üzerinden Albayrak'ın hedef hâline getirilmeye çalışıldığını söyleyen Şahin, "Kimin taşeronu olarak bu adımları atıyorsunuz?" diye sordu. Öztrak'ın geçmişte de Albayrak'a yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Şahin, bu tutumu "Berat Albayrak fobisi" ve "kompleks" olarak nitelendirdi. Öztrak'ın Albayrak'a yönelik "sosyetik" eleştirisine karşı çıkan Şahin, Öztrak ailesinin farklı kuşaklarda devlet ve siyaset içinde görev üstlendiğini belirtti. Şahin, Öztrak'ın 2001 ekonomik krizindeki rolüne ilişkin hesap vermesi gerektiğini de savundu. Kemal Derviş'le birlikte görev yaptığı dönemde IMF'den gelen talimat doğrultusunda mali yapıları sağlam beş bankanın batırıldığını ileri sürerek bu konuyu geçmişte köşesinde yazdığını söyledi.