Berat Albayrak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



128 MİLYAR DOLAR İDDİASI YENİDEN GÜNDEME GETİRİLİYOR



Açıklamada, fon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtilen 128 milyar dolar tartışmasının bilinçli şekilde yeniden gündeme taşındığı ifade edildi. Göktaş, geçmişte de gündeme gelen söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu konudaki hukuki süreçlerin Albayrak lehine sonuçlandığını belirtti.



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HATIRLATILDI



Avukat Göktaş, 128 milyar dolar söylemi nedeniyle CHP aleyhine verilen tazminat kararını da hatırlattı. Açıklamada, söz konusu kararın yargısal denetimden geçtiği ve 20 Mayıs 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleştiği ifade edildi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale (Foto: AA)



EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ ÇALIŞMALARI HATIRLATILDI



Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen ekonomik çalışmalara da değinilen açıklamada, tek haneli faiz ve enflasyon dengesinin kurulduğu, pozitif büyüme sağlandığı ve cari fazla verildiği belirtildi. Ayrıca Albayrak döneminde yurt dışında bulunan 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve altın rezervlerinin 719 tona yükseltildiği vurgulandı.



ÇARPITILMIŞ BİLGİLERİ KİM SIZDIRIYOR?



Göktaş, CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin birbirinden bağımsız olayları ilişkilendirerek kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi. Soruşturmayla ilgili çarpıtılmış bilgilerin sızdırılması ve bu bilgiler üzerinden oluşturulan tabloların paylaşılmasının tesadüf olmadığını savunan Göktaş, Albayrak'ın adının sürece zorla dahil edilmeye çalışıldığını ve bunun talimatla gerçekleştirildiğini ifade etti. ÖZTRAK VE ÖZLALE'Yİ KULLANLARLA SELVİ'YE YAZIYI YAZDIRANLAR AYNI KİŞİ



Albayrak'ın avukatı, Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişiler olduğunun altını çizdi.



17-25 ARALIK BENZETMESİ



Açıklamada, 17-25 Aralık sürecine de dikkat çekildi. Göktaş, geçmişte söz konusu süreçte devreye girdiğini belirttiği uluslararası odakların benzer yöntemleri yeniden kullandığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında (Foto: AA)



ASIL HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN



Bu girişimlerin asıl hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savunan Göktaş, geçmişteki yöntemlerle bugünkü girişimler arasında benzerlik bulunduğunu ifade etti.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK



Açıklamanın sonunda hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu. Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığını yineleyen Göktaş, müvekkilinin adını soruşturmayla kasıtlı ve kötü niyetli şekilde ilişkilendiren kişiler hakkında dava açılacağını bildirdi. Berat Albayrak'ın avukatının açıklaması (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)







İşte Göktaş'ın yaptığı açıklamanın tam metni:



"Kamuoyu Açıklaması



Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.



Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.



Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır.



Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalarıdır.