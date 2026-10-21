Berat Albayrak'tan Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon iddialarına suç duyurusu! Aynı yerden talimat alıyorlar
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Albayrak’ın soruşturmayla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirten Göktaş, yapay zekâyla hazırlanan tablolar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi. Soruşturmanın 2024-2026 dönemini kapsadığını, Albayrak’ın ise 2020 yılında görevinden ayrıldığını hatırlatan Göktaş, 17-25 Aralık sürecine dikkat çekerek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Göktaş, Albayrak’ın adının sürece zorla dahil edilmeye çalışıldığını ve bunun talimatla gerçekleştirildiğini ifade etti. Göktaş, açıklamasında, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, kamuoyunda gündem olan fon soruşturması üzerinden müvekkilinin adının hedef alındığını belirterek yazılı açıklama yayımladı.
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FON SORUŞTURMASIYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK: TAMAMEN ZORLAMA VE GÜLÜNÇ
Avukat İsa Sinan Göktaş, Berat Albayrak'ın kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasıyla doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Albayrak'ın adının soruşturmayla ilişkilendirilmesini tamamen zorlama ve gülünç olarak nitelendiren Göktaş, birbirinden bağımsız olaylar arasında kasıtlı şekilde bağlantı kurulmaya çalışıldığını savundu.
SORUŞTURMA 2024-2026 DÖNEMİNİ KAPSIYOR
Açıklamada, fon soruşturmasına konu işlemlerin 2024-2026 yılları arasında gerçekleştiği hatırlatıldı. Berat Albayrak'ın ise 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığına dikkat çekilerek söz konusu işlemlerle müvekkili arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı ifade edildi.
6 YILDIR AKTİF SİYASETTE DEĞİL
Berat Albayrak'ın Kasım 2020'den bu yana aktif siyasette yer almadığını belirten Göktaş, müvekkilinin bu süreçte yalnızca vakıf çalışmalarıyla ilgilendiğini kaydetti. Albayrak'ın yaklaşık altı yıldır siyasi faaliyetlerde bulunmadığına dikkat çekildi.
YAPAY ZEKÂYLA ALGI OPERASYONU
Göktaş, sızdırılan çarpıtma bilgiler üzerinden yapay zekâ kullanılarak tablolar hazırlandığını ifade etti. Söz konusu tablolar aracılığıyla birbiriyle bağlantısı bulunmayan olayların kasıtlı biçimde Berat Albayrak'la ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunan Göktaş, bunun kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma amacı taşıdığını bildirdi.
128 MİLYAR DOLAR İDDİASI YENİDEN GÜNDEME GETİRİLİYOR
Açıklamada, fon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtilen 128 milyar dolar tartışmasının bilinçli şekilde yeniden gündeme taşındığı ifade edildi. Göktaş, geçmişte de gündeme gelen söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu konudaki hukuki süreçlerin Albayrak lehine sonuçlandığını belirtti.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HATIRLATILDI
Avukat Göktaş, 128 milyar dolar söylemi nedeniyle CHP aleyhine verilen tazminat kararını da hatırlattı. Açıklamada, söz konusu kararın yargısal denetimden geçtiği ve 20 Mayıs 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleştiği ifade edildi.
EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ ÇALIŞMALARI HATIRLATILDI
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen ekonomik çalışmalara da değinilen açıklamada, tek haneli faiz ve enflasyon dengesinin kurulduğu, pozitif büyüme sağlandığı ve cari fazla verildiği belirtildi. Ayrıca Albayrak döneminde yurt dışında bulunan 350 ton altının Türkiye'ye getirildiği ve altın rezervlerinin 719 tona yükseltildiği vurgulandı.
ÇARPITILMIŞ BİLGİLERİ KİM SIZDIRIYOR?
Göktaş, CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin birbirinden bağımsız olayları ilişkilendirerek kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi. Soruşturmayla ilgili çarpıtılmış bilgilerin sızdırılması ve bu bilgiler üzerinden oluşturulan tabloların paylaşılmasının tesadüf olmadığını savunan Göktaş, Albayrak'ın adının sürece zorla dahil edilmeye çalışıldığını ve bunun talimatla gerçekleştirildiğini ifade etti.
ÖZTRAK VE ÖZLALE'Yİ KULLANLARLA SELVİ'YE YAZIYI YAZDIRANLAR AYNI KİŞİ
Albayrak'ın avukatı, Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişiler olduğunun altını çizdi.
17-25 ARALIK BENZETMESİ
Açıklamada, 17-25 Aralık sürecine de dikkat çekildi. Göktaş, geçmişte söz konusu süreçte devreye girdiğini belirttiği uluslararası odakların benzer yöntemleri yeniden kullandığını belirtti.
ASIL HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN
Bu girişimlerin asıl hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savunan Göktaş, geçmişteki yöntemlerle bugünkü girişimler arasında benzerlik bulunduğunu ifade etti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Açıklamanın sonunda hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu. Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığını yineleyen Göktaş, müvekkilinin adını soruşturmayla kasıtlı ve kötü niyetli şekilde ilişkilendiren kişiler hakkında dava açılacağını bildirdi.
İşte Göktaş'ın yaptığı açıklamanın tam metni:
"Kamuoyu Açıklaması
Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.
Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.
Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır.
Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalarıdır.
24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, pozitif büyüme sağlanmış ve cari fazla verilmiştir. Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korunmuş, yurt dışında bulunan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve altın rezervi 719 tona yükseltilmiştir. Buna rağmen Faik Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırılar o dönemde de gerçekleştirilmiş; siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanını" sistematik şekilde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedilmiş ve anılan karar yargısal denetimden de geçerek 20.05.2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleşmiştir.
Türkiye'nin çözüm bekleyen bunca meselesi varken hukuksuzluğu yargı kararıyla tescillenmiş söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlanan sözde tabloların Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından hala ahlak dışı bir şekilde tekrar tekrar paylaşılmasının nedeni, ülke yararına bir işle meşgul olmak gibi bir dertlerinin bulunmamasıdır. Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensupları, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Sayın Berat Albayrak'ın adını kullanmaktadır.
Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir.
"At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını" beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir.
Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir.
O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır.
Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir.
Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.21.10.2026
Saygılarımla, Sayın Berat Albayrak vekili Av. İsa Sinan Göktaş"
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