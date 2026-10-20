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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! 20 ekonomistten 19'u aynı tahminde birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Eylül ayında yüzde 37 seviyesinde korunan politika faizinde bu ay Merkez Bankası yeni kararında fiyat istikrarına yönelik riskleri ve ekonomik faaliyeti masaya yatıracak.

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! 20 ekonomistten 19'u aynı tahminde birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Ekonomideki temel borçlanma maliyetini belirleyen kurul, yeni faiz kararını saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak.

Faiz kararında gözler Merkez'de (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Faiz kararında gözler Merkez'de (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

UZMANLAR İNDİRİM BEKLİYOR

Ekonomistler, faizin 100 baz puan indirilmesini bekliyor. AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Gözler TCMB'nin faiz kararında (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Gözler TCMB'nin faiz kararında (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

19 UZMAN 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Uzmanların tahmin 100 baz puan indirim (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Uzmanların tahmin 100 baz puan indirim (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EYLÜL AYINDAKİ SON TOPLANTIDA FAİZ ORANLARI SABİT KALMIŞTI

Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği bir önceki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı almıştı. Bankaların birbirleriyle ve Merkez Bankası ile yaptığı günlük işlemlerde uygulanan gecelik faiz oranları ile temel politika faizi eylül ayında şu seviyelerde sabit tutulmuştu:

  • Politika faizi: Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.
  • Gecelik vadede borç verme faiz oranı: Yüzde 40 seviyesinde korundu.
  • Gecelik vadede borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.

KARAR MASASINDA ENFLASYON VE İÇ TALEP DENGESİ

Enflasyon, döviz piyasaları ve finansal göstergeler açısından büyük önem taşıyan bu kararın, piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ya da mevcut oranı koruyup korumayacağını yakından takip ediyor. Kurulun alacağı kararda enflasyonun güncel seyri, iç talep, genel ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici rol oynayacak. Piyasalarda da yeni kararın ekonomiye yansımalarına dair beklentiler bu göstergeler etrafında şekilleniyor.

Bir önceki toplantıda faiz sabit bırakılmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bir önceki toplantıda faiz sabit bırakılmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

2026 VE 2027 YILLARINDAKİ SIRADAKİ TOPLANTI TAKVİMİ

Ekim ayı kararının ardından Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında ve 2027'nin ilk yarısında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri de netleşti.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ
  • 10 Aralık 2026 Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak.
  • 21 Ocak 2027 Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı gerçekleştirilecek.
  • 18 Mart 2027 Yılın ikinci toplantısı için kurul bir araya gelecek.
  • 22 Nisan 2027 Bahar döneminin ikinci faiz kararı belirlenecek.
  • 10 Haziran 2027 Yılın ilk yarısındaki son toplantı düzenlenecek.
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