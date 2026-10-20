Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! 20 ekonomistten 19'u aynı tahminde birleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Eylül ayında yüzde 37 seviyesinde korunan politika faizinde bu ay Merkez Bankası yeni kararında fiyat istikrarına yönelik riskleri ve ekonomik faaliyeti masaya yatıracak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Ekim 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Ekonomideki temel borçlanma maliyetini belirleyen kurul, yeni faiz kararını saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak.
UZMANLAR İNDİRİM BEKLİYOR
Ekonomistler, faizin 100 baz puan indirilmesini bekliyor. AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
19 UZMAN 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.
EYLÜL AYINDAKİ SON TOPLANTIDA FAİZ ORANLARI SABİT KALMIŞTI
Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği bir önceki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı almıştı. Bankaların birbirleriyle ve Merkez Bankası ile yaptığı günlük işlemlerde uygulanan gecelik faiz oranları ile temel politika faizi eylül ayında şu seviyelerde sabit tutulmuştu:
- Politika faizi: Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.
- Gecelik vadede borç verme faiz oranı: Yüzde 40 seviyesinde korundu.
- Gecelik vadede borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.
KARAR MASASINDA ENFLASYON VE İÇ TALEP DENGESİ
Enflasyon, döviz piyasaları ve finansal göstergeler açısından büyük önem taşıyan bu kararın, piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ya da mevcut oranı koruyup korumayacağını yakından takip ediyor. Kurulun alacağı kararda enflasyonun güncel seyri, iç talep, genel ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici rol oynayacak. Piyasalarda da yeni kararın ekonomiye yansımalarına dair beklentiler bu göstergeler etrafında şekilleniyor.
2026 VE 2027 YILLARINDAKİ SIRADAKİ TOPLANTI TAKVİMİ
Ekim ayı kararının ardından Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında ve 2027'nin ilk yarısında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri de netleşti.