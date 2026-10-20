Uzmanların tahmin 100 baz puan indirim (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EYLÜL AYINDAKİ SON TOPLANTIDA FAİZ ORANLARI SABİT KALMIŞTI

Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği bir önceki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı almıştı. Bankaların birbirleriyle ve Merkez Bankası ile yaptığı günlük işlemlerde uygulanan gecelik faiz oranları ile temel politika faizi eylül ayında şu seviyelerde sabit tutulmuştu:

Politika faizi: Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.

Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı: Yüzde 40 seviyesinde korundu.

Yüzde 40 seviyesinde korundu. Gecelik vadede borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutuldu.

KARAR MASASINDA ENFLASYON VE İÇ TALEP DENGESİ

Enflasyon, döviz piyasaları ve finansal göstergeler açısından büyük önem taşıyan bu kararın, piyasaların önümüzdeki dönemdeki yönü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ya da mevcut oranı koruyup korumayacağını yakından takip ediyor. Kurulun alacağı kararda enflasyonun güncel seyri, iç talep, genel ekonomik faaliyetler ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici rol oynayacak. Piyasalarda da yeni kararın ekonomiye yansımalarına dair beklentiler bu göstergeler etrafında şekilleniyor.