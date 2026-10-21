Galatasaray transferde geleceğin yıldızını istiyor! 2. Batrakov yolda
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi. Sezon başında Aleksey Batrakov'u Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Matvey Kislyak'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Rus futbolcunun Galatasaray'da oynayan vatandaşı Batrakov'u yakından takip ettiğini açıklaması da transfer iddialarını gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için orta saha çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmasının ardından Rusya'dan bir futbolcuyu daha gündemine aldığı iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile ilgileniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un ve sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin oyuncuyla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunduğu, yönetimin de Rus temsilcisiyle görüşmelere başlamayı planladığı öne sürüldü.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE MATVEY KISLYAK VAR
Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılıların transfer gündemine giren isimlerden biri de CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu.
Rusya Premier Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcunun, Galatasaray'ın oyuncu izleme ekibinden olumlu rapor aldığı iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı belirtilen Kislyak için CSKA Moskova ile görüşme ihtimali üzerinde duruluyor.
BATRAKOV'UN ARDINDAN BİR RUS DAHA
Galatasaray, 2026 yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Rus futbolunun genç oyuncularından Batrakov'un ardından vatandaşı Matvey Kislyak ile de ilgileniyor.
İki futbolcu, Rusya Millî Takımı'ndan birbirlerini tanıyor.
Kislyak'ın transferinin gerçekleşmesi halinde iki genç orta saha oyuncusu Galatasaray forması altında birlikte görev yapabilecek.
KISLYAK: GALATASARAY'IN BİLDİRİMLERİNİ AÇTIM
Matvey Kislyak, Rusya'da verdiği röportajda Aleksey Batrakov'un Galatasaray'daki performansını yakından takip ettiğini açıkladı.
CSKA Moskova'nın Dinamo Moskova ile oynadığı karşılaşmanın ardından konuşan Rus futbolcu, Batrakov'un maçlarını izlediğini belirtti.
Kislyak, "Elbette. Her maçını takip ediyorum. Galatasaray'ın bildirimlerini bile açtım." ifadelerini kullandı.
İki oyuncunun aynı takımda forma giymesi yönündeki beklentilere de değinen Kislyak, geleceği hakkında kesin bir karar açıklamadı.
Rus futbolcu, "Herkes konuşabilir. Kaderim nasıl şekillenirse öyle olur." diye konuştu.
GALATASARAY'I BATR AKOV İÇİN ÖVMÜŞTÜ
Matvey Kislyak, 8 Ekim'de Rus basınına yaptığı başka bir açıklamada Batrakov'un Galatasaray'a transferini değerlendirdi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Kislyak, Türkiye'deki futbol atmosferine dikkat çekti.
Genç orta saha oyuncusu, Batrakov'un Galatasaray'a transferinin vatandaşı için kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu ifade etti.
ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
26 Temmuz 2005 doğumlu Matvey Kislyak, ağırlıklı olarak merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.
CSKA Moskova'nın resmî kayıtlarına göre 1,80 metre boyundaki Rus futbolcu, orta sahanın savunmaya dönük bölümünde de oynayabiliyor.
Genç oyuncu, hücum özellikleriyle orta sahanın ileri bölgesinde de alternatif oluşturabiliyor.
CSKA MOSKOVA ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Matvey Kislyak, futbol eğitimine Chertanovo Akademisi'nde başladı ve 14 yaşında CSKA Moskova altyapısına katıldı.
Rus futbolcu, 26 Temmuz 2023'te, 18. yaş gününde Orenburg'a karşı oynanan Rusya Kupası maçında A takımda ilk kez forma giydi.
Aynı karşılaşmada ilk golünü atan Kislyak, sonraki sezonlarda CSKA Moskova'nın orta saha rotasyonunda daha fazla sorumluluk üstlendi.
2024-2025 sezonunda Rusya Kupası'nı kazanan kadronun parçası olan genç futbolcu, Rusya Millî Takımı'na da yükseldi.