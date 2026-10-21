Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için orta saha çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmasının ardından Rusya'dan bir futbolcuyu daha gündemine aldığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matvey Kislyak ile ilgileniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un ve sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin oyuncuyla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunduğu, yönetimin de Rus temsilcisiyle görüşmelere başlamayı planladığı öne sürüldü.