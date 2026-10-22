MEB'ten Meta’ya dava hazırlığı! (Foto: AA)

"BİZ DE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasına dikkat çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de dava açma hazırlığı içerisindeyiz şu an. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmasının çocuklarımızın akademik gelişimlerini ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız."