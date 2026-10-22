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MEB'den Meta’ya çocuklar için dava geliyor! Bakan Tekin hukuki sürecin gerekçesini anlattı

Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının akademik ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Meta’ya dava açmaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya şirketlerinden çocukları zararlı içeriklerden koruyacak düzenlemeler talep edeceklerini bildirdi.

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MEB'den Meta’ya çocuklar için dava geliyor! Bakan Tekin hukuki sürecin gerekçesini anlattı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. A Haber canlı yayınında muhabir Kübra Bal'ın aktardığına göre Tekin, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya karşı Bakanlık olarak hukuki süreç başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Video Oynatma İkonu Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açacak

MEB'ten Meta’ya dava hazırlığı! (Foto: AA)MEB'ten Meta’ya dava hazırlığı! (Foto: AA)

"BİZ DE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çocukların sosyal medyada yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasına dikkat çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de dava açma hazırlığı içerisindeyiz şu an. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmasının çocuklarımızın akademik gelişimlerini ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız."

MEB’den çocukları zararlı içeriklerden korumak için hukuki adım (Foto: AA)MEB’den çocukları zararlı içeriklerden korumak için hukuki adım (Foto: AA)

ÇOCUKLARI KORUYACAK DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye'de sosyal medya platformlarına ilişkin süreci yöneten ana kurumun Millî Eğitim Bakanlığı olmadığını belirten Tekin, Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma bakanlıklarının bu alanda yetki ve görevleri bulunduğunu hatırlattı.

Tekin, Bakanlığın çocukların korunması konusundaki kararlı tutumunu göstermek amacıyla hukuki sürece gireceğini vurguladı. Sosyal medya şirketlerinden, zararlı içerikleri çocukların erişemeyeceği hâle getirmelerini veya içerikleri çocukların zarar görmeyeceği şekilde düzenlemelerini isteyeceklerini belirtti.

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