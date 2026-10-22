CIA. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

EMEKLİ CIA YETKİLİLERİ DE OLACAK

Programı yakından bilen kişilerin aktardığına göre Pentagon'un bağlı kuvvet komutanlıkları ile İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savaş Müsteşarlığı bünyesindeki uzmanların yanı sıra, emekli CIA yetkilileri de bu girişime katkı sunmak üzere sürece dahil edildi.

Kaynaklar, programın henüz planlama aşamasında olduğunu ve operasyonel hale gelmediğini belirtti.

Planlama sürecine hakim birden fazla kişinin belirttiğine göre, bu yapının Pentagon bünyesinde tam olarak nerede konumlanacağı henüz net değil. Çalışmanın, bağımsız ve yeni bir derin sızma birimi olarak veya Pentagon'un mevcut gizli insan istihbaratı toplama kapasitelerinin bir uzantısı ve geliştirilmiş hali olarak işlev görebileceği belirtiliyor.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI "FANTEZİ" DEDİ

Savunma Bakanlığı ise The Washington Post'un sorularına yanıt olarak böyle bir girişimin yürütüldüğünü yalanladı. Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Jacob Bliss yaptığı açıklamada, "Bu soru, basitçe söylemek gerekirse doğru olmayan bilgilere dayanıyor gibi görünüyor. Size bu iddiaları servis eden kişiler ya çok yanlış bilgilendirilmiş ya da kendi fantezilerini pazarlamak için sizi kasten yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN EKONOMİK SAVAŞI

The Washington Post, Trump yönetiminin ekonomik savaşı devlet yönetiminin temel bir aracı olarak benimsediğine dikkat çekiyor. Yönetim bu doğrultuda gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları uyguladı, ABD'nin kritik kaynaklarına ve teknolojilerine yatırımlar yaptı, savunma sanayii tabanının kilit unsurlarını güçlendirmek amacıyla özel sermaye ile koordinasyon sağladı ve ekonomik istihbarata öncelik verdi.

CIA Direktör Yardımcısı Michael Ellis, eylül ayında yaptığı bir konuşmada ABD'nin Çin'e yönelik casusluk faaliyetlerini genişlettiğini; yapay zeka, biyoteknoloji ve gelişmiş yarı iletkenler gibi alanlardaki Çinli şirketleri hedef aldığını belirtti.

ABD ile Çin arasındaki casusluk savaşı, Soğuk Savaş dönemindeki "askeri ve ideolojik" odaklı ajanlık yarışından farklı olarak ağırlıklı olarak teknolojik, ekonomik ve veri odaklı bir boyutta yürütülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN