Pentagon'un Çin’e karşı "gizli ajan" planı: İş insanı kılığına girecekler! Bakanlık "Fantezi" dedi
Pentagon, Çin ve diğer rakiplerine karşı yürüttüğü ekonomik savaşı bir adım ileri taşıyarak tüccar ve özel sektör personeli kılığında faaliyet gösterecek yeni nesil bir derin casusluk programı hazırlığına girdi. Eski üst düzey CIA yetkilisi Tom Rakusan yönetiminde planlandığı öne sürülen ve yapay zekadan yarı iletkenlere kadar kritik teknolojileri hedef alması beklenen gizli operasyon hamlesi, iddiaları "fantezi" olarak nitelendiren Pentagon yönetimi tarafından yalanlandı.
ABD ile Çin arasında casusluk savaşı devam ediyor. The Washington Post'un haberine göre Pentagon, Çin'e karşı koymak için gizli bir casusluk programı kurmayı hedefliyor.
ABD'DEN ÇİN'E KARŞI YENİ CASUSLUK PROGRAMI
Altı ayrı kaynağa atıf yapan The Washington Post, Pentagon'un Çin ve ABD'nin diğer rakiplerine karşı ekonomik savaşı yürütmek amacıyla daha güçlü ve derin bir casusluk programı için harekete geçtiğini belirtti.
PERSONEL KILIĞINA GİRECEKLER
Konuya yakın kaynaklara göre ABD'li ajanların hükümet bağlantısı olmayacak. Casusların iş insanı veya özel sektör personeli kılığında gizlenecekleri yeni nesil casusluk programının, Pentagon'un daha geniş kapsamlı ekonomik savaş kampanyasının gizli bir kolu olarak tasarlandığı belirtildi.
BAŞINDA ESKİ CIA YÖNETİCİSİ VAR
"Resmi sıfatı olmayan örtülü görevlilerden" (NOC'ler) oluşacak bu yeni casusluk programı 39 yıllık CIA kıdemlisi ve şu anda Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in kıdemli danışmanı olan Tom Rakusan tarafından yönetiliyor.
2021 yılında CIA'den emekli olan Rakusan'ın 2017'de istihbarat teşkilatının en tepe casus yöneticisi konumu olan "Operasyonlar Direktör Yardımcılığı" görevine kadar yükseldiği belirtiliyor. Rakusan daha sonra CIA'nın, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine yönelik müdahale girişimine karşı yürüttüğü yanıt sürecini yönetti.
Rakusan teşkilattan ayrıldıktan sonra, Feinberg'in kurucu ortakları arasında yer aldığı özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management'a katıldı ve 2025 yılında milyarderin peşinden Pentagon'a geçti.
EMEKLİ CIA YETKİLİLERİ DE OLACAK
Programı yakından bilen kişilerin aktardığına göre Pentagon'un bağlı kuvvet komutanlıkları ile İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savaş Müsteşarlığı bünyesindeki uzmanların yanı sıra, emekli CIA yetkilileri de bu girişime katkı sunmak üzere sürece dahil edildi.
Kaynaklar, programın henüz planlama aşamasında olduğunu ve operasyonel hale gelmediğini belirtti.
Planlama sürecine hakim birden fazla kişinin belirttiğine göre, bu yapının Pentagon bünyesinde tam olarak nerede konumlanacağı henüz net değil. Çalışmanın, bağımsız ve yeni bir derin sızma birimi olarak veya Pentagon'un mevcut gizli insan istihbaratı toplama kapasitelerinin bir uzantısı ve geliştirilmiş hali olarak işlev görebileceği belirtiliyor.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞI "FANTEZİ" DEDİ
Savunma Bakanlığı ise The Washington Post'un sorularına yanıt olarak böyle bir girişimin yürütüldüğünü yalanladı. Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Jacob Bliss yaptığı açıklamada, "Bu soru, basitçe söylemek gerekirse doğru olmayan bilgilere dayanıyor gibi görünüyor. Size bu iddiaları servis eden kişiler ya çok yanlış bilgilendirilmiş ya da kendi fantezilerini pazarlamak için sizi kasten yanıltıyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN EKONOMİK SAVAŞI
The Washington Post, Trump yönetiminin ekonomik savaşı devlet yönetiminin temel bir aracı olarak benimsediğine dikkat çekiyor. Yönetim bu doğrultuda gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları uyguladı, ABD'nin kritik kaynaklarına ve teknolojilerine yatırımlar yaptı, savunma sanayii tabanının kilit unsurlarını güçlendirmek amacıyla özel sermaye ile koordinasyon sağladı ve ekonomik istihbarata öncelik verdi.
CIA Direktör Yardımcısı Michael Ellis, eylül ayında yaptığı bir konuşmada ABD'nin Çin'e yönelik casusluk faaliyetlerini genişlettiğini; yapay zeka, biyoteknoloji ve gelişmiş yarı iletkenler gibi alanlardaki Çinli şirketleri hedef aldığını belirtti.
ABD ile Çin arasındaki casusluk savaşı, Soğuk Savaş dönemindeki "askeri ve ideolojik" odaklı ajanlık yarışından farklı olarak ağırlıklı olarak teknolojik, ekonomik ve veri odaklı bir boyutta yürütülüyor.