UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var

Borsa İstanbul’da portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülasyon işlemlerine yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında Prof. Dr. Ertan Aydın ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla yapıldığı öne sürülen manipülasyon işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.

Altınbaş ailesinin bazı üyeleri ile A1 Capital, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığı, Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı soruşturmada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni operasyonlar düzenledi.

21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 26'sı yakalanmıştı. Soruşturma makamlarınca verilen 5 yeni gözaltı kararı ile birlikte dosyada gözaltına alınan şüpheli sayısı 31'e yükseldi.

Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları dondurulduFon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

ERTAN AYDIN ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, soruşturma kapsamında Prof. Dr. Ertan Aydın, 21 Ekim'de Ankara'da gözaltına alındı. Aydın'ın emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.

Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir.)Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir.)

Eski milletvekili Ertan Aydın, 2025'te Tera Yatırım'da yaklaşık 4-5 ay bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptığı biliniyor. SPK ise Vişne Madencilik (VSNMD) hisselerindeki işlemler nedeniyle kendisi dahil 22 kişi hakkında suç duyurusu kararı almıştı.

TERA HOLDİNG YÖNETİCİSİ DAHİL 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında, sermaye piyasası ve bürokrasi bağlantıları kapsamında yeni isimler de gözaltına alındı.

Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var-3

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım (Kocabalkan), 21 Ekim'de gözaltına alınırken KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personelleri Fahri Uğur ve Hakan Eryılmaz da 22 Ekim'de yakalandı.

Gözaltına alınanlar
Görev / Unvan
Ertan Aydın
Eski milletvekili
Seda Tarım (Kocabalkan)
Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Dal
KUYAŞ Yatırım Yöneticisi
Fahri Uğur
Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personeli
Hakan Eryılmaz
Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personeli

Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMAYA İLŞKİN AÇIKLAMASI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün (21 Ekim) yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği anlatılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenilmişti.

Başkan Erdoğandan MKYKda fon krizi mesajı: Kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparızBaşkan Erdoğandan MKYKda fon krizi mesajı: Kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparız

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var-5 Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var-6 Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var-7

Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor
SONRAKİ HABER

Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler