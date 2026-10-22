Fon soruşturması genişliyor: Ertan Aydın gözaltına alındı! Listede 5 isim var
Borsa İstanbul’da portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülasyon işlemlerine yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında Prof. Dr. Ertan Aydın ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla yapıldığı öne sürülen manipülasyon işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.
Altınbaş ailesinin bazı üyeleri ile A1 Capital, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığı, Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı soruşturmada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni operasyonlar düzenledi.
21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 26'sı yakalanmıştı. Soruşturma makamlarınca verilen 5 yeni gözaltı kararı ile birlikte dosyada gözaltına alınan şüpheli sayısı 31'e yükseldi.
ERTAN AYDIN ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, soruşturma kapsamında Prof. Dr. Ertan Aydın, 21 Ekim'de Ankara'da gözaltına alındı. Aydın'ın emniyetteki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.
Eski milletvekili Ertan Aydın, 2025'te Tera Yatırım'da yaklaşık 4-5 ay bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptığı biliniyor. SPK ise Vişne Madencilik (VSNMD) hisselerindeki işlemler nedeniyle kendisi dahil 22 kişi hakkında suç duyurusu kararı almıştı.
TERA HOLDİNG YÖNETİCİSİ DAHİL 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında, sermaye piyasası ve bürokrasi bağlantıları kapsamında yeni isimler de gözaltına alındı.
Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım (Kocabalkan), 21 Ekim'de gözaltına alınırken KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personelleri Fahri Uğur ve Hakan Eryılmaz da 22 Ekim'de yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMAYA İLŞKİN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün (21 Ekim) yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği anlatılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenilmişti.