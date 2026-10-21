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Emir Sarıgül tutuklandı: Kara para soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyar avroluk kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emir Sarıgül, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıgül'ün tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 16'ya ulaştı.

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Emir Sarıgül tutuklandı: Kara para soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül tutuklandı.

Video Oynatma İkonu Emir Sarıgül adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

TUTUKLANDI

Sarıgül, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Emir Sarıgül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Sıra
Tutuklanan İsimler
1
ÖMER SARIGÜL
2
EMİR SARIGÜL
3
ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI
4
SADULLAH ERGÜN
5
SELİM DAŞDEMİR
6
VOLKAN ASLANBAŞ
7
ZEKAİ ERDEM
8
ZEKERİYA YASEMİN
9
AYLİN KOTİL
10
BAYRAM ÖZATA
11
CANER BAŞ
12
CAVİDAN TANRAH ARTUNER
13
CİHAN DURAK
14
CİHAT SALMAN
15
MURAT AĞIREL
16
MEHMET ALİ ASLAN

Emir Sarıgül tutuklandı: Kara para soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu-3

KARA PARA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

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