Emir Sarıgül tutuklandı: Kara para soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyar avroluk kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emir Sarıgül, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıgül'ün tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 16'ya ulaştı.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül tutuklandı.Emir Sarıgül adliyeye getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
TUTUKLANDI
Sarıgül, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Emir Sarıgül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
KARA PARA SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.