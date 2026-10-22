İran savaşı, ABD 'de ve İsrail 'de yaklaşan seçimler, Tahran-Washington-Tel Aviv hattında ilginç bir kısır döngüye yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda yaptığı açıklamalarda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatacaklarını fakat bunu ABD'de kasım ayında düzenlenecek olan ara seçimlerden sonra yapacaklarını söylüyor. Trump söz konusu açıklamaları yaparken ABD'nin her saldırısı öncesi olduğu gibi Pentagon çevresindeki pizzacılarda dün gece yoğunluk görüldüğü haberi geldi. İsrail ise ara seçim öncesi ilk saldırıyı İran'ın yapacağını iddia ediyor. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, "İran saldıracak" haberlerinin İran tarafından "İsrail'in saldıracağı" şeklinde yorumlanmasından Tahran'ın harekete geçmesinden endişeleniyor.

Katz ve Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

İSRAİLLİ YETKİLİLER "İRAN SALDIRACAK" DİYOR

Üst düzey İsrailli yetkililer ise İran ve müttefiklerinin 26 Ekim'de İsrail'de düzenlenecek olan genel seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla eyleme geçebileceğini iddia etti. Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın sert uyarılarının, olası bir saldırıyı önceden caydırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Maariv gazetesine göre İsrail güvenlik ve istihbarat teşkilatı Şin Bet ise ortada somut bir saldırı uyarısı olmadığını vurgulayarak iktidardan gelen bu sert söylemlerin bir "yanlış hesaplamaya" ve bölgesel bir çatışmanın tırmanmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

TEL AVİV VE ŞİN BET ARASINDA FİKİR AYRILIĞI MI VAR?

Maariv bu açıklamaların bu sabah Savunma Bakanı ile muhalefet liderleri arasındaki sert tartışmalarının gölgesinde yapıldığına dikkat çekiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve güvenlik yetkililerinden sızan bilgilere göre ise seçim öncesinde İran veya Hizbullah'ın bir saldırı hazırlığında olduğuna dair somut bir istihbarat ya da olağan dışı bir hareketlilik bulunmuyor.