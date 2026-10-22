İsrail'de "seçim ayarlı" İran alarmı Pentagon'da pizza mesaisi! Hedef Tahran mı Suudi Arabistan mı?
ABD ve İsrail’deki seçimler öncesinde Washington, Tel Aviv ve Tahran hattı tam bir kargaşaya sürüklendi. Netanyahu hükümeti oy kaygısıyla "İran saldıracak" diye alarm verirken İsrail istihbaratı bu söylemlerin İran’ı korkutup ilk darbeyi vurmaya itmesinden endişe ediyor. Washington cephesinde Trump ara seçim sonrasını işaret etse de Pentagon çevresindeki pizzacılarda aniden patlayan sipariş yoğunluğu ve Suudi Arabistan'daki ABD'li diplomatların apar topar tahliye edilmesi ise kaosu tırmandırdı.
İran savaşı, ABD'de ve İsrail'de yaklaşan seçimler, Tahran-Washington-Tel Aviv hattında ilginç bir kısır döngüye yol açtı.
WASHINGTON-TAHRAN-TEL AVİV HATTI KARIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda yaptığı açıklamalarda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatacaklarını fakat bunu ABD'de kasım ayında düzenlenecek olan ara seçimlerden sonra yapacaklarını söylüyor. Trump söz konusu açıklamaları yaparken ABD'nin her saldırısı öncesi olduğu gibi Pentagon çevresindeki pizzacılarda dün gece yoğunluk görüldüğü haberi geldi. İsrail ise ara seçim öncesi ilk saldırıyı İran'ın yapacağını iddia ediyor. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, "İran saldıracak" haberlerinin İran tarafından "İsrail'in saldıracağı" şeklinde yorumlanmasından Tahran'ın harekete geçmesinden endişeleniyor.
İSRAİLLİ YETKİLİLER "İRAN SALDIRACAK" DİYOR
Üst düzey İsrailli yetkililer ise İran ve müttefiklerinin 26 Ekim'de İsrail'de düzenlenecek olan genel seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla eyleme geçebileceğini iddia etti. Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın sert uyarılarının, olası bir saldırıyı önceden caydırmayı hedeflediği iddia ediliyor.
Maariv gazetesine göre İsrail güvenlik ve istihbarat teşkilatı Şin Bet ise ortada somut bir saldırı uyarısı olmadığını vurgulayarak iktidardan gelen bu sert söylemlerin bir "yanlış hesaplamaya" ve bölgesel bir çatışmanın tırmanmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.
TEL AVİV VE ŞİN BET ARASINDA FİKİR AYRILIĞI MI VAR?
Maariv bu açıklamaların bu sabah Savunma Bakanı ile muhalefet liderleri arasındaki sert tartışmalarının gölgesinde yapıldığına dikkat çekiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve güvenlik yetkililerinden sızan bilgilere göre ise seçim öncesinde İran veya Hizbullah'ın bir saldırı hazırlığında olduğuna dair somut bir istihbarat ya da olağan dışı bir hareketlilik bulunmuyor.
ŞİN BET "İRAN İSRAİL'İN SALDIRACAĞINI DÜŞÜNÜP SALDIRIR" DİYE UYARIYOR
Şin Bet, Tel Aviv'den olası bir İran saldırısına ilişkin art arda yapılan açıklamaların ve bunların medyada yankı uyandırmasının, İran tarafından yanlış değerlendirileceğinden endişeleniyor. Yani Şin Bet, Tahran'ın söz konusu uyarıları "İsrail'in saldırı hazırlığı olarak yorumlayabileceğini ve bu sebeple ilk saldırıyı yapabileceğini" düşünüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her seçim öncesi olduğu gibi savaş üzerinden oy kazanmaya çalışıyor.
PENTAGON ÇEVRESİNDEKİ PİZZACILARDA YOĞUNLUK
İsrail'de hal böyleyken ABD'de ise gözler Pentagon'a çevrildi. Her saldırı öncesi olduğu gibi Pentagon çevresindeki pizzacılarda yoğunluğun arttığı belirtiliyor.
ABD'nin İran, Venezuela ve daha pek çok ülkeye yönelik saldırılarından önce Pentagon çevresindeki pizzacılarda yoğunluk artmıştı. Pentagon Pizza Teorisi, ABD Savunma Bakanlığında gece geç saatlerde verilen yoğun pizza siparişlerinin, dünyada büyük bir uluslararası krizin veya askeri harekatın patlak vermek üzere olduğuna dair gayriresmi bir gösterge sayıldığını öne süren popüler bir teoridir.
İRAN MI SUUDİ ARABİSTAN MI?
Pentagon çevresindeki pizzacılardaki yoğunluğun İran'a yönelik olası bir saldırıyı işaret edip etmediği merak edilirken diğer yandan da Suudi Arabistan'daki hareketlilik dikkat çekti. Reuters dün akşam ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'daki misyonlarından bazı diplomatların ve aile üyelerinin ayrılmasını emrettiğini bildirdi. Bölgedeki diğer birçok ABD misyonundan da aile üyelerini geri çekmeyi planladığı belirtildi. Pentagon'daki hareketliliğin İran ile mi yoksa Suudi Arabistan ile mi ilgili olduğu ise bilinmiyor.
SALDIRI İHTİMALİ YÜZDE 45
Pizza endeksi, dünya basını, borsalar ve daha birçok veriyi analiz edip İran'a saldırı olasılığı çıkaran Strike Radar'da ise ABD'nin herhangi bir saldırısı için yüzde 45 olasılık hesabı veriliyor.