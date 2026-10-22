O VİDEODAKİ KORUMA GÖZALTINDA Gizli tanığın ifadesi doğrultusunda, söz konusu videoda yer alan ve halen Mustafa Sarıgül'ün özel korumalığını yaptığı belirlenen Ömer D. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile korumasının basına sızan görüntülerine ilişkin "montaj" raporu hazırlanması karşılığında 200 bin dolar talep edildiği iddiası gündeme geldi.

Mustafa Sarıgül



GİZLİ TANIK: "GÖRÜNTÜ GERÇEK, RAPOR İÇİN ANLAŞTILAR"

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada, "A3M2LK48" kodlu gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi.

Gizli tanık, Mustafa Sarıgül ile nikahına şahitlik ettiği özel koruması Ömer D.'nin basına yansıyan görüntülerine ilişkin "montaj" raporu hazırlatılmak istendiğini öne sürdü.

Bu amaçla Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. ile iletişime geçildiğini belirten gizli tanık, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edildiğini ve tarafların bu miktar üzerinde anlaştığını ifade etti.

ÖZEL KORUMA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda operasyon için düğmesine bastı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., emniyet güçlerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.