Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 158 maçta 57 galibiyet elde etti. (Fotoğraf: DHA) KONFERANS LİGİ'NDE 10. RANDEVU Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşti. Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 4 kez berabere kaldı, 3 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda 11 gol atan Trabzonspor, kalesinde 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Avrupa arenasında bugüne kadar 198 gol kaydetti. (Fotoğraf: DHA) KUPS KUOPIO DEPLASMANINDA 4 GOLLÜ GALİBİYET Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. 15 Ekim 2026'da oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Muhammed Salah ve iki kez Franculino Dju kaydetti. Thomas Reis'in öğrencileri, Finlandiya deplasmanındaki galibiyetle lig aşamasına üç puanla başladı. Karadeniz ekibi, Hearts karşısında da kazanarak ikinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Hearts karşısında UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. mücadelesini oynayacak. (Fotoğraf: AA) TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU Trabzonspor, Hearts karşılaşması öncesinde sakatlıklarla mücadele ediyor. Bordo-mavili takımda Arseniy Batagov, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Karşılaşma öncesindeki son antrenmana tedavileri devam eden Ruslan Malinovskyi ve Okay Yokuşlu da katılmadı. Stefan Savic ise çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis'in ilk 11 tercihlerini, oyuncuların sağlık durumlarına göre belirlemesi bekleniyor.

Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, lig aşamasına KuPS Kuopio galibiyetiyle başladı. (Fotoğraf: AA) 29 YIL SONRA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ Trabzonspor, Avrupa kupalarında 29 yıl sonra yeniden bir İskoçya takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile eşleşmişti. 12 Ağustos 1997'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, 26 Ağustos'taki rövanş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Toplamda 2-1 üstünlük sağlayan Trabzonspor, İskoçya temsilcisini eleyerek üst tura yükselmişti. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da bir İskoçya temsilcisine karşı galibiyet arayacak.