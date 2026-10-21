Trabzonspor'da Konferans Ligi için Muhammed Salah kararı! Merkez orta saha değişecek
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihindeki 159. karşılaşmasına çıkacak. İlk haftada KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, Papara Park'ta kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis, orta sahada Fabinho'yu dinlendirecek. Melih ise Pina'nın yerine sağ bekte oynayacak. Salah'ın da oynaması beklenmiyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek.
Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Bordo-mavililer, taraftarının önünde galip gelerek Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamıştı.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA 159. MAÇINA ÇIKIYOR
Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupaları tarihindeki 159. sınavını verecek.
1976-1977 sezonunda Avrupa arenasına ilk adımını atan bordo-mavililer, bugüne kadar beş farklı UEFA organizasyonunda toplam 158 karşılaşma oynadı.
Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçların 57'sini kazanırken 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa kupalarında rakip fileleri 198 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 216 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA 57 GALİBİYET
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en fazla karşılaşmayı UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında oynadı.
Bordo-mavililer, bu iki organizasyonun toplamında 99 kez sahaya çıktı.
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 maça çıkan Karadeniz ekibi, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşma oynadı.
Trabzonspor, Hearts karşısında bu istatistiklere yeni bir sonuç ekleyecek.
KONFERANS LİGİ'NDE 10. RANDEVU
Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşti.
Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 4 kez berabere kaldı, 3 kez de mağlup oldu.
Bu maçlarda 11 gol atan Trabzonspor, kalesinde 14 gol gördü.
KUPS KUOPIO DEPLASMANINDA 4 GOLLÜ GALİBİYET
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.
15 Ekim 2026'da oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Muhammed Salah ve iki kez Franculino Dju kaydetti.
Thomas Reis'in öğrencileri, Finlandiya deplasmanındaki galibiyetle lig aşamasına üç puanla başladı.
Karadeniz ekibi, Hearts karşısında da kazanarak ikinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK SORUNU
Trabzonspor, Hearts karşılaşması öncesinde sakatlıklarla mücadele ediyor.
Bordo-mavili takımda Arseniy Batagov, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Karşılaşma öncesindeki son antrenmana tedavileri devam eden Ruslan Malinovskyi ve Okay Yokuşlu da katılmadı. Stefan Savic ise çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdü.
Teknik direktör Thomas Reis'in ilk 11 tercihlerini, oyuncuların sağlık durumlarına göre belirlemesi bekleniyor.
29 YIL SONRA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 29 yıl sonra yeniden bir İskoçya takımıyla karşılaşacak.
Bordo-mavililer, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile eşleşmişti.
12 Ağustos 1997'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, 26 Ağustos'taki rövanş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Toplamda 2-1 üstünlük sağlayan Trabzonspor, İskoçya temsilcisini eleyerek üst tura yükselmişti.
Bordo-mavililer, Hearts karşısında da bir İskoçya temsilcisine karşı galibiyet arayacak.
AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI
Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetini Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında elde etti.
Bordo-mavililer, 8 Temmuz 2007'de UEFA Intertoto Kupası 2. turunda sahasında ağırladığı rakibini 6-0 mağlup etti.
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadelede Ersen Martin iki gol kaydederken Ceyhun Eriş, Çağdaş Atan, Serkan Balcı ve Ömer Rıza da fileleri havalandırdı.
EN FARKLI YENİLGİ BARCELONA DEPLASMANINDA
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 1990-1991 sezonunda Barcelona karşısında yaşadı.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. turunda İspanyol ekibini Trabzon'da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 3 Ekim 1990'da oynanan rövanş karşılaşmasını 7-2 kaybetti.
Bu sonuç, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
AVRUPA'DA GOL REKORU HAMİ MANDIRALI'DA
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu Hami Mandıralı oldu.
Bordo-mavili kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Mandıralı, Avrupa kupalarında 23 gol kaydetti.
Trabzonspor'un Avrupa serüveninde Liverpool, Inter ve Barcelona gibi önemli takımlara karşı alınan galibiyetler de kulüp tarihindeki yerini koruyor.
AVRUPA PERFORMANSI
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 158 maçın performans tablosu şöyle:
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Bouchouari, Mendy, Muçi, Saviolo, Aral, Franculino