Soruşturma dosyasında, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kurdukları kayıt dışı finansal mekanizma adım adım anlatıldı.

İfadede; Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü. Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, gizli tanık ifadesiyle perde arkasındaki dev ağ deşifre oldu.

Mustafa Sarıgül'ün 1999-2014 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemini hedef alan gizli tanık; Kanyon AVM, MetroCity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki dev rezidanslara para karşılığı imar ruhsatı verildiğini öne sürdü. İfadede ayrıca Maslak Spine Tower'daki lüks mülklerin, Soma maden faciasıyla tanınan Can Gürkan'dan imar kıyağı karşılığında rüşvet olarak alındığı iddia edildi.

Haksız kazançları gayrimenkul alımları üzerinden nasıl akladıkları ortaya çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

PARA TRAFİĞİNDE ROLLER PAYLAŞILDI

Gizli tanığın beyanlarına göre rüşvet ve imar rantı paraları; Acarkent'te C 17 malikânesi, Bodrum'da lüks villa, Şişli Holiday Inn Otel ve Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in yüzde 50 ortaklığı gibi dev yatırımlara dönüştürüldü.

Soruşturmada tutuklanan isimlerin ailenin para trafiğindeki rolleri de netleşti. Volkan Arslanbaş, Şişli MYO Vakfı üzerinden elden para dağıtımı ve şirket kurma trafiğini yönetti. Selim Daşdemir, Emir Sarıgül'ün özel şoförü ve gizli görüşmelerinin yürütüldüğü "kara kutusu". Sadullah Ergün, Emir Sarıgül'ün özel kalemi ve gayriresmî nakit ödemeleri dağıtan isim.

Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekânı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.

BORSA MANİPÜLASYONU

Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa manipülatörüne tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığı, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayriresmî paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.

ALTINBAŞLARDAN 600 MİLYON EURO

Aklama trafiğinin merkezinde ise evlilik ve boşanma süreçlerinin yer aldığı iddia edildi. Rüşvet paralarını legalleştirmek amacıyla 2008'de Emir Sarıgül ile evlendirilen Fatoş Altınbaş'ın 2019'daki boşanma sürecinde, Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti masasında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesine karar verildiği, bu meblağın Alpet şirketi ve Beykoz'daki bir yalının devriyle ödendiği öne sürüldü.