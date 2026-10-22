Şişli’de rant, Berlin’de servet! Sarıgül soruşturmasında gizli tanık 600 milyon euroluk çarkı anlattı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ifade veren gizli tanık, kirli para trafiğini gözler önüne serdi. Ailenin büyük projelerdeki imar kıyaklarından elde ettikleri haksız kazançları gayrimenkul alımları üzerinden nasıl akladıkları ortaya çıktı. Kirli çarkın dönmesi için Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş'la evlilik ve boşanma süreçleri dahi kullanıldı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye genelindeki lüks mülk ağını ve kirli finans trafiğini ortaya çıkardı.
İfadede; Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü. Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, gizli tanık ifadesiyle perde arkasındaki dev ağ deşifre oldu.
Soruşturma dosyasında, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kurdukları kayıt dışı finansal mekanizma adım adım anlatıldı.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'Nİ VURGUN ÜSSÜ YAPTI
Mustafa Sarıgül'ün 1999-2014 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemini hedef alan gizli tanık; Kanyon AVM, MetroCity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki dev rezidanslara para karşılığı imar ruhsatı verildiğini öne sürdü. İfadede ayrıca Maslak Spine Tower'daki lüks mülklerin, Soma maden faciasıyla tanınan Can Gürkan'dan imar kıyağı karşılığında rüşvet olarak alındığı iddia edildi.
PARA TRAFİĞİNDE ROLLER PAYLAŞILDI
Gizli tanığın beyanlarına göre rüşvet ve imar rantı paraları; Acarkent'te C 17 malikânesi, Bodrum'da lüks villa, Şişli Holiday Inn Otel ve Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in yüzde 50 ortaklığı gibi dev yatırımlara dönüştürüldü.
Soruşturmada tutuklanan isimlerin ailenin para trafiğindeki rolleri de netleşti. Volkan Arslanbaş, Şişli MYO Vakfı üzerinden elden para dağıtımı ve şirket kurma trafiğini yönetti. Selim Daşdemir, Emir Sarıgül'ün özel şoförü ve gizli görüşmelerinin yürütüldüğü "kara kutusu". Sadullah Ergün, Emir Sarıgül'ün özel kalemi ve gayriresmî nakit ödemeleri dağıtan isim.
Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekânı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.
BORSA MANİPÜLASYONU
Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa manipülatörüne tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığı, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayriresmî paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.
ALTINBAŞLARDAN 600 MİLYON EURO
Aklama trafiğinin merkezinde ise evlilik ve boşanma süreçlerinin yer aldığı iddia edildi. Rüşvet paralarını legalleştirmek amacıyla 2008'de Emir Sarıgül ile evlendirilen Fatoş Altınbaş'ın 2019'daki boşanma sürecinde, Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti masasında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesine karar verildiği, bu meblağın Alpet şirketi ve Beykoz'daki bir yalının devriyle ödendiği öne sürüldü.
ALMANYA'DAKİ AVM SORUŞTURMA DOSYASINDA
Soruşturma dosyasındaki diğer iddialara göre Sarıgül ailesinin, Türkiye'deki imar ve rüşvet çarkından elde ettiği kayıt dışı paraların bir kısmını yurt dışına çıkararak Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ünlü KADEWE AVM'yi satın aldığı ve İngiltere'nin başkenti Londra'nın Kensington semtinde de lüks konutlar edindiği öne sürüldü. Savcılık bu iddiaları da diğerleri gibi incelemeye aldı.
KORUMA VİDEOSUNA 200 BİN DOLARA
Gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile gündeme gelen skandal görüntülerinin gerçek olduğunu iddia ederek bu olayın ardından Ulusal Kriminal Büro'dan U.K. ile temas kurulduğunu belirtti. Görüntülere "montajdır" şeklinde resmî rapor tanzim ettirilmesi karşılığında 200 bin dolar ödendiği öne sürüldü.
Haber: Halit Turan