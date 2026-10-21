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A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”

Özgür Özel’in şuursuz sokak çağrıları ve A Haber’i doğrudan hedef alan sözleri tepkilere neden oldu. “Biz sokağa çağrı yaparsak sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin” diyerek gazetecileri hedef gösteren Özel’e AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan sert yanıt geldi. İnan, “Kaybolan siyasi itibarını A Haber’i tehdit ederek düzeltemezsin” diyerek Özel’e, “O sözlerinin ne anlama geldiğini açıkla” çağrısı yaptı.

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A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”

Özgür Özel'in provokatif söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Avrupa'daki sokak olaylarının ardından meydan ve sokak söylemini yeniden öne çıkaran Özel, bu kez A Haber'i doğrudan hedef aldı. "Biz sokağa çağrı yaparsak sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" sözleriyle yayın kuruluşuna açıkça yüklenen Özel'in hadsiz çıkışına AK Parti'den sert tepki gecikmedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'i hedef alan Özel'e çok sert sözlerle karşılık verdi. İnan, "Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" diyerek Özel'den kullandığı ifadelerin hesabını vermesini istedi.

Özel'e AK Parti'den tepki geldi (Foto: Takvim Foto Arşiv)Özel'e AK Parti'den tepki geldi (Foto: Takvim Foto Arşiv)

ÖZEL SINIRI AŞTI! A HABER'İ DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Halk TV önünde konuşan Özgür Özel, sokak çağrılarını sürdürürken A Haber'i de hedef tahtasına koydu.

Özel, "Biz sokağa çağrı yaparsak sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin. Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in bir yayın kuruluşu ve gazeteciler için kullandığı "devam edemezsin" sözleri tepki çekerken, konuşmasının devamında sokak çağrısını daha da ileri taşıması dikkat çekti.

"MEYDANLARA ÇIKIN"

Cumartesi günü düzenlenecek eylemlere katılacağını açıklayan Özel, destekçilerine de açık sokak çağrısında bulundu.

"Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir, meydanlara çıkma, sokaklara akma, mücadeleyi yükseltme günüdür" diyen Özel, "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

HADSİZ ÇIKIŞA AK PARTİ'DEN SERT CEVAP

A Haber'i hedef alan sözlerin ardından AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in kullandığı ifadeleri karşılıksız bırakmadı.

İnan, Özel'e şu sözlerle seslendi:

"Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin. A Haber'e yönelik bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıklamak zorundasın! Gazetecilerin yayınlarına nasıl 'devam edemeyeceğini' söyle. Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim."

İNAN'DAN ÖZEL'E: O SÖZLERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLA

AK Parti Genel Sekreteri, Özel'e bu sözlerin ne anlama geldiğini kamuoyuna açıklama çağrısında bulunarak, gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söylemesini istedi.

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A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”-4 A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”-5 A Haber’i hedef gösteren Özgür Özel’e AK Parti’den tepki! “Kaybolan itibarını tehditle düzeltemezsin”-6

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