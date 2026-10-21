AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'i hedef alan Özel'e çok sert sözlerle karşılık verdi. İnan, "Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" diyerek Özel'den kullandığı ifadelerin hesabını vermesini istedi.

Özgür Özel'in provokatif söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Avrupa'daki sokak olaylarının ardından meydan ve sokak söylemini yeniden öne çıkaran Özel, bu kez A Haber'i doğrudan hedef aldı. "Biz sokağa çağrı yaparsak sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" sözleriyle yayın kuruluşuna açıkça yüklenen Özel'in hadsiz çıkışına AK Parti'den sert tepki gecikmedi.

"Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir, meydanlara çıkma, sokaklara akma, mücadeleyi yükseltme günüdür" diyen Özel, "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum" i fadelerini kullandı.

Özel'in bir yayın kuruluşu ve gazeteciler için kullandığı "devam edemezsin" sözleri tepki çekerken, konuşmasının devamında sokak çağrısını daha da ileri taşıması dikkat çekti.

Özel, "Biz sokağa çağrı yaparsak sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin. Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

HADSİZ ÇIKIŞA AK PARTİ'DEN SERT CEVAP

A Haber'i hedef alan sözlerin ardından AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel'in kullandığı ifadeleri karşılıksız bırakmadı.

İnan, Özel'e şu sözlerle seslendi:

"Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin. A Haber'e yönelik bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıklamak zorundasın! Gazetecilerin yayınlarına nasıl 'devam edemeyeceğini' söyle. Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim."

İNAN'DAN ÖZEL'E: O SÖZLERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLA

AK Parti Genel Sekreteri, Özel'e bu sözlerin ne anlama geldiğini kamuoyuna açıklama çağrısında bulunarak, gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söylemesini istedi.

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