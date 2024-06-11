G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk A Spor’a konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için şampiyonluk mesajı veren Buruk, 4 transfer istediğini dile getirdi ve Jose Mourinho sorusuna flaş bir yanıt verdi.

SENEYE DE MAYISLAR BİZİM

"Galatasaray hep kazanan takımdır ve virajları çok konsantre döner" diyen Cimbom'un teknik patronu, "Kupa kazanıyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Belli bir noktadan sonra tabii ki rutine dönüşüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa çok daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz" sözleriyle F.Bahçe'ye gönderme yaptı.

MOURINHO FARK ETMEZ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle ilgili Buruk, "Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Çok büyük ses getirdi. Genel olarak ülke futbolu önemli. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. 2 sene önce de Jorge Jesus vardı" dedi. Buruk, transfer çalışmaları hakkında ise "En iyi oyuncuları almak istiyoruz. Kimse merak etmesin. En büyük önceliğimiz sağ bek. Şu anda sağ bekimiz yok. Orta saha ve forvet de düşünüyoruz. 4 transfer yapma planımız var" dedi.

MCTOMINAY VE BISSAKA LİSTEMİZDE

Okan Buruk, Manchester United'dan ayrılmaları beklenen orta saha oyuncusu Scott Mc- Tominay ile sağ bek Aaron Wan-Bissaka'nın listelerinde olduğunu duyurdu. Buruk, "İkisi de çok kaliteli oyuncular. Tabii ki takip ediyoruz, listemizdeler ama bu transferleri yapmak çok zor. McTominay İngiliz ve İngiliz oyuncular daha da pahalı oluyor" ifadelerini kullandı.



RAFA SILVA GÜNDEMDE YOK

Portekizli orta saha Rafa Silva ile anlaştıkları yönündeki haberler için konuşan Okan Buruk, "Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Silva şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil" dedi.