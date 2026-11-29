İzmir'de yol çalışması 4 günde bitti! Vatandaş inanamadı: "AK Parti demek hizmet demek"
AK Parti tarafından yönetilmeye başlayan İzmir'de halk, belediye hizmetlerindeki hız karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentte başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında Karşıyaka ve Çiğli'deki 1 kilometrelik çift şeritli yolun dört gün gibi kısa bir sürede yenilenmesi sosyal medyada gündem oldu. Çalışmaları görüntüleyen vatandaşlar, "Allah'ım, yıllar sonra İzmir'de belediye çalışanı gördük. AK Parti İzmir'e bahar getirdi" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, iki ilçedeki cadde ve sokakları yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal ile Çiğli'nin Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka 2 ve Evka 6 mahallelerine hizmet veren 6794 Sokak da yenilendi. Bülent Ecevit Caddesi'nden toplu konutlara uzanan bir kilometrelik çift şeritli yol, dört gün gibi kısa bir sürede daha güvenli ve konforlu hale getirildi.
ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞLAR: "AK PARTİ İZMİR'E BAHAR GETİRDİ"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar, sahadaki hız ve kalabalık ekipler karşısındaki şaşkınlıklarını şu sözlerle kayda aldı:
"Allah'ım, yıllar sonra İzmir'de belediye çalışanı gördük! Yollar yepyeni asfalt olmuş, asfalt arabaları gördük. AK Parti demek bu demek; başındaki adam değil, zihniyet önemli. Başkan kim olursa olsun şunları görmek ne kadar güzel. Bu ne demek oluyor? AK Parti İzmir'e bahar getirdi."
Bir diğer vatandaş ise şu ifadelerde bulundu:
"Arkadaşlar, İzmirliler olarak bu kadar hızlı çalışılmasına hiç alışık değiliz. Bakar mısınız, çok hızlı çalışıyorlar; bir de aynı anda 8-10 kişi birden çalışıyor. Burada normalde 1 kişi olur, günde 3 tane taşı koyar ve iş iki yıl sürerdi. Hayret ya, ne oldu İzmir'e!"
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
İzmir'deki hızlı yol yenileme çalışmaları ve vatandaşların tepkileri sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte kullanıcıların o yorumları:
"İster CHP ye versinler ister Yeni Partiye versinler. Hizmet görsünler de biraz gelişsin İzmir. Oy kendilerinin kime verirlerse versinler."
"Söze gerek yok yapılan işe bak."
"Tarihinde ilk kez AK Parti tarafından yönetilen İzmir halkı büyük şaşkınlık yaşıyor"
"En azından Cumhur İttifakı'na oy veren İzmirliler için iyi bir şey. Biraz düzelir şehirleri."
"Yıllarca nasıl olsa oy alıp kazanıyoruz kafası bu şehri hizmetten mahrum bıraktı seçmende buna razı edildi"
"Particiliği bırakın. Kim size iyi hizmet veriyorsa onu seçin. Bud a iyi bir örnek olmuştur umarım İzmir halkı için."
"İzmir, İzmir olalı hiç görmedi böyle medeniyet."