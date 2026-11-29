İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, iki ilçedeki cadde ve sokakları yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal ile Çiğli'nin Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka 2 ve Evka 6 mahallelerine hizmet veren 6794 Sokak da yenilendi. Bülent Ecevit Caddesi'nden toplu konutlara uzanan bir kilometrelik çift şeritli yol, dört gün gibi kısa bir sürede daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞLAR: "AK PARTİ İZMİR'E BAHAR GETİRDİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentte başlattığı yol yenileme çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar, sahadaki hız ve kalabalık ekipler karşısındaki şaşkınlıklarını şu sözlerle kayda aldı:

"Allah'ım, yıllar sonra İzmir'de belediye çalışanı gördük! Yollar yepyeni asfalt olmuş, asfalt arabaları gördük. AK Parti demek bu demek; başındaki adam değil, zihniyet önemli. Başkan kim olursa olsun şunları görmek ne kadar güzel. Bu ne demek oluyor? AK Parti İzmir'e bahar getirdi."

Bir diğer vatandaş ise şu ifadelerde bulundu:

"Arkadaşlar, İzmirliler olarak bu kadar hızlı çalışılmasına hiç alışık değiliz. Bakar mısınız, çok hızlı çalışıyorlar; bir de aynı anda 8-10 kişi birden çalışıyor. Burada normalde 1 kişi olur, günde 3 tane taşı koyar ve iş iki yıl sürerdi. Hayret ya, ne oldu İzmir'e!"