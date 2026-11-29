Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Deredeki taşkın sonrası Karatepe Çıkmazı sokağı su altında kaldı. Taşkın nedeniyle dereye yakın bir noktada park halinde bulunan araçlar suya gömüldü. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Tarlaya çalışmaya giden 9 kişi ve araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Çatalca'da dere taştı, araçlar su altında kaldı. (Foto: DHA) Çatalca'da dere taştı: Araçlar sular altında ÇATALCA'DA DERE TAŞTI İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere'de su baskınına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına yol açtı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.