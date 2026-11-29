Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, 65 yaş ve üstü nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselerek toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Azalan doğum oranı ve yaşlı nüfustaki artış, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve bölgesel kalkınma projeleri önünde ciddi engel teşkil ediyor.

Tokyo hükümeti, düşen doğum oranı karşısında 2030 yılına kadar olan süreci, mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için " son fırsat " şeklinde tanımladı. Bundan 3 yıl önce dönemin Başbakanı Kişida Fumio , ülke çapında düşen doğum oranıyla Japonya'nın sosyal fonksiyonlarını kaybetme eşiğine geldiğini vurgulamıştı.

ERDOĞAN YILLARDIR ÇAĞRI YAPIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısını koruyarak ekonomik kalkınmasını sürdürebilmesi amacıyla başbakanlığı döneminden bu yana ailelere "en az 3 çocuk" çağrısı yapıyor.

Nüfus artış hızındaki yavaşlamanın gelecekte yol açacağı toplumsal ve ekonomik risklere sık sık değinen Başkan Erdoğan, "Bir veya iki yetmez, en az üç çocuk diyoruz. Çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur" ifadeleriyle nüfus politikalarının stratejik öneminin altını çiziyor.

Türkiye'de bu kapsamda evlilik kredileri, doğum yardımları ve çalışan annelere yönelik teşviklerle aile yapısını güçlendiren projeler uygulanmaya devam ediyor.

Tokyo yönetimi, doğum oranlarını artırmak amacıyla üçüncü çocuktan itibaren ailelere 62 bin dolar tutarında devasa mali destek sağlamayı planlıyor.