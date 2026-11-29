Başkan Erdoğan’ın “en az 3 çocuk” çağrısı Japonya’ya örnek oldu: Çiftlere 62 bin dolarlık teşvik! "2030 son fırsat"
Türkiye’nin yıllardır uyguladığı nüfus teşvikleri dünya genelinde karşılık bulmaya devam ederken Japonya, Başkan Erdoğan’ın stratejik “3 çocuk” vurgusunu temel alan yeni nüfus yasasını masaya yatırdı. Tokyo yönetimi, 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan çiftlere çocuk başına yaklaşık 2,7 milyon lira ödeme yapılmasını öngören yeni yasayı değerlendiriyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti, ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için 10 milyon yen değerinde destek vermeyi planlarken, ülkede yeni Nüfus Stratejisi Ajansı kurulması hedefleniyor. Başbakan Takaiçi Sanae hükümetine sunulacak reform programı, Japonya’nın nüfus azalması sorununu tersine çevirmek için 2030 yılını son fırsat olarak görüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceği için stratejik önemde gördüğü ve yıllardır her platformda dile getirdiği "en az 3 çocuk" tavsiyesi, demografik buhran yaşayan ülkelerden Japonya'nın nüfus politikalarına yön veren temel model haline geldi.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA TEŞVİK
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla Başkan Erdoğan'ın nüfus vizyonuna benzer radikal adımlar atmaya hazırlanıyor.
Tokyo yönetimi, 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan çiftlere çocuk başına 62 bin dolar (yaklaşık 2,7 milyon TL) ödeme yapılmasını öngören yeni kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
Kyodo ajansının parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, LDP Nüfus Stratejileri Komisyonu, ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için 10 milyon yen değerinde yardım ve hizmet sağlanmasını kararlaştırdı.
NÜFUS İÇİN STRATEJİ BİRİMİ KURULUYOR
Yeni nüfus stratejisi kapsamında ülkede "Nüfus Stratejisi Ajansı" adıyla yeni kurumsal yapı oluşturulacak.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetine gelecek ay sunulacak olan plan, 2027 yılına yönelik reform programına doğrudan dahil edilecek.
Başbakan Takaiçi, ülke genelinde nüfus oranlarındaki düşüşle mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla geçtiğimiz yılın kasım ayında Nüfus Stratejisi Merkezi'ni kurduklarını açıklamıştı.
Takaiçi, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin en büyük sorununun nüfus azalması olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekmişti.
2030 SON FIRSAT
Tokyo hükümeti, düşen doğum oranı karşısında 2030 yılına kadar olan süreci, mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için "son fırsat" şeklinde tanımladı. Bundan 3 yıl önce dönemin Başbakanı Kişida Fumio, ülke çapında düşen doğum oranıyla Japonya'nın sosyal fonksiyonlarını kaybetme eşiğine geldiğini vurgulamıştı.
Azalan doğum oranı ve yaşlı nüfustaki artış, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve bölgesel kalkınma projeleri önünde ciddi engel teşkil ediyor.
Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, 65 yaş ve üstü nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselerek toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor.
ERDOĞAN YILLARDIR ÇAĞRI YAPIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısını koruyarak ekonomik kalkınmasını sürdürebilmesi amacıyla başbakanlığı döneminden bu yana ailelere "en az 3 çocuk" çağrısı yapıyor.
Nüfus artış hızındaki yavaşlamanın gelecekte yol açacağı toplumsal ve ekonomik risklere sık sık değinen Başkan Erdoğan, "Bir veya iki yetmez, en az üç çocuk diyoruz. Çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur" ifadeleriyle nüfus politikalarının stratejik öneminin altını çiziyor.
Türkiye'de bu kapsamda evlilik kredileri, doğum yardımları ve çalışan annelere yönelik teşviklerle aile yapısını güçlendiren projeler uygulanmaya devam ediyor.