Fenerbahçe'den 22'lik yıldız için Fransa çıkarması! Galatasaray'a karşı oynamıştı
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Ngal'ayel Mukau geldi. Lille forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla Napoli’nin de ilgilenildiği öne sürüldü. Kongolu oyuncu, yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Fransa'dan yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Lille'de forma giyen Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği belirtildi.
TRANSFERDE RAKİP NAPOLİ
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli de Mukau'yu transfer etmek istiyor. Her iki kulübün de 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
OCAK AYINDA AYRILABİLİR
Lille ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mukau'nun ara transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunuyor. Galetti, genç orta saha oyuncusunun ocak ayında takım değiştirebileceğini belirtti.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Mukau'nun adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların, Mario Lemina'nın sözleşme sürecinde alternatif olarak değerlendirdiği belirtilen futbolcuyla transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray, 21 Temmuz'da Lemina ile iki sezonluk yeni sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
GALATASARAY'A KARŞI İLK 11'DE OYNADI
Mukau, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı da forma giydi. Lille'in 21 Ekim'de sahasında sarı-kırmızılılara 4-2 mağlup olduğu lig aşaması karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, 63 dakika sahada kaldı.
2024 YILINDA LILLE'E TRANSFER OLDU
3 Kasım 2004 tarihinde dünyaya gelen Ngal'ayel Mukau, Belçika ekibi Mechelen'den 11 Temmuz 2024'te Lille'e transfer oldu. Fransız temsilcisiyle dört yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabiliyor.
Sol ayağını kullanan Mukau, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı'nda da forma giyiyor.