Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Fransa'dan yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Lille 'de forma giyen Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi öncesinde gündemine gelen isimlerden biri Ngal'ayel Mukau oldu. (Fotoğraf: AFP)

TRANSFERDE RAKİP NAPOLİ

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Napoli de Mukau'yu transfer etmek istiyor. Her iki kulübün de 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.