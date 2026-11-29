Sebepleri peş peşe sıraladı! Rum basınından tarihi Türkiye itirafı: "Avrupa'nın Ankara'ya ihtiyacı var"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, Türkiye'nin Avrupa'nın ticaretinden savunma sanayisine ve güvenliğine kadar birçok alanda vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini manşetlerine taşıdı. AlphaNews'te yayımlanan çarpıcı analizde, Avrupa Birliği (AB)'nin Ankara ile iş birliğine duyduğu acil ihtiyaç vurgulandı.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle derinleştirdiği ekonomik, askeri ve stratejik ortaklıklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında geniş yankı uyandırdı.
Rum medyası AlphaNews'te yayımlanan analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto arasındaki görüşmeye dikkat çekilerek, Ankara'nın Avrupa güvenliği ve ekonomisi açısından giderek artan stratejik ağırlığı gözler önüne serildi.
217 MİLYAR EUROLUK TİCARET VE DEV SAVUNMA ANLAŞMALARI
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği ekonomik, askeri ve stratejik iş birlikleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında gündeme geldi. Rum basınında yayımlanan analizde, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaca dikkat çekilerek Ankara'nın Avrupa açısından giderek önem kazanan stratejik konumu ele alındı.
Rum yönetiminin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini Kıbrıs meselesine bağlama politikasının karşılaştığı zorluklar değerlendirilirken, Rum lider Nikos Hristodulidis'in müzakere stratejisi eleştirildi ve diplomatik inisiyatifin Türk tarafına bırakıldığı belirtildi.
AlphaNews'te yayımlanan analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto arasındaki görüşme de değerlendirilerek Türkiye'nin Avrupa açısından taşıdığı stratejik öneme ilişkin ekonomik ve askeri örneklere yer verildi.
Türkiye ile AB arasındaki mal ticaretinin 2025 yılında 217 milyar euroya, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ise yaklaşık 52 milyar doları bulduğu belirtildi.
İtalya merkezli Leonardo ile Baykar arasındaki ortaklık, İspanya'nın 30 HÜRJET eğitim uçağı tedarikine yönelik anlaşması ve Fransa ile Türkiye'nin güvenlik alanındaki ortak çıkarları, Avrupa'nın Ankara ile geliştirdiği iş birliğinin örnekleri olarak gösterildi.
HRİSTODULİDİS'E ŞANTAJ ELEŞTİRİSİ: "ZAMAN RUM TARAFININ ALEYHİNE İŞLİYOR"
Analizde, Rum yönetiminin Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesini Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması şartına bağlama girişiminin Ankara tarafından kesin bir dille reddedildiği belirtildi. Rum lider Nikos Hristodulidis'in müzakere pozisyonunu belirlemekte yetersiz kaldığı kaydedilirken, diplomatik gündemi belirleme inisiyatifinin tamamen Türk tarafına bırakıldığı ifade edildi.
Türkiye'nin iki devletli çözüm politikası karşısında mevcut Rum stratejisinin sürmesi halinde zamanın GKRY'nin aleyhine işleyeceği uyarısı yapıldı.