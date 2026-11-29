İran ile ABD arasındaki müzakerelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran yönetiminin sunduğu iki günlük planın hala masada olduğunu belirterek İran'ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde henüz kayda değer ilerleme sağlanmadığını açıkladı. (Foto: AA)

ABD İLE MÜZAKERELERDE İLERLEME YOK

İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi, başkent Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Washington ile yürütülen temaslara ilişkin konuşan Erakçi, "ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme yok." dedi.

TAHRAN'IN İKİ GÜNLÜK PLANI MASADA

İran'ın sunduğu iki günlük planın makul ve dengeli olduğunu savunan Erakçi, teklifin her iki tarafın beklentileri dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Erakçi, "Bu plan hem bizim talep ve beklentilerimizi içeriyor hem de karşı tarafın görüşlerini dikkate alacak şekilde hazırlandı. Bize göre plan dengeli." ifadelerini kullandı.