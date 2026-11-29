İran-ABD müzakerelerinde ilerleme yok! Erakçi'den Hürmüz Boğazı için şartlı mesaj
İran ile ABD arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, iki günlük planın hala masada olduğunu belirterek taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini söyledi. Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri sürerken henüz planın uygulama aşamasına geçilmediği bildirildi.
İran ile ABD arasındaki müzakerelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran yönetiminin sunduğu iki günlük planın hala masada olduğunu belirterek İran'ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini açıkladı.
ABD İLE MÜZAKERELERDE İLERLEME YOK
İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi, başkent Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Washington ile yürütülen temaslara ilişkin konuşan Erakçi, "ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme yok." dedi.
TAHRAN'IN İKİ GÜNLÜK PLANI MASADA
İran'ın sunduğu iki günlük planın makul ve dengeli olduğunu savunan Erakçi, teklifin her iki tarafın beklentileri dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.
Erakçi, "Bu plan hem bizim talep ve beklentilerimizi içeriyor hem de karşı tarafın görüşlerini dikkate alacak şekilde hazırlandı. Bize göre plan dengeli." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN HÜRMÜZ ŞARTI
Söz konusu planın kısa sürede sonuç verebileceğini belirten Erakçi, İran'ın taleplerinin karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini söyledi.
Erakçi, bu adımın ardından nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakerelerin başlayabileceğini ifade etti.
KATAR VE PAKİSTAN DEVREDE
Arabuluculuk görevini üstlenen Katar ve Pakistan'ın iki günlük planın uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erakçi, çözüm önerilerinin düzenli olarak taraflara iletildiğini kaydetti.
Taraflar arasındaki temasların devam etmesine rağmen henüz planın uygulama aşamasına geçilmediğini belirtti.
WASHINGTON'A TEPKİ
Erakçi ayrıca ABD yönetiminin farklı ülkelerde İran karşıtı bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını savundu.
Tahran'ın sunduğu plan masadaki yerini korurken uygulama takvimine ilişkin henüz bir uzlaşma sağlanmadığı bildirildi.
PETROL TANKERİ MAYINA ÇARPTI
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Ganem Adası'nın kıyı sularında, adaya 2 kilometre mesafede bulunan üçüncü bir tankerin deniz mayınına çarpması sonucu şiddetli patlama ve yangın meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "güvenli olmayan ve yasa dışı güzergah" olarak nitelendirilen rotadan, ABD'li yetkililerin gerçek dışı iddia ve vaatlerine güvenerek gizlice geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı öne sürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izinsiz güzergahta" ilerleyen iki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurmuştu.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.