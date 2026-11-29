Çatalca'da mahsur kalan vatandaş yaşadıklarını anlattı: "Sular belimize kadar geliyordu"
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak Çatalca'da sele neden oldu. Sağanak yağışla birlikte dere yatağının taşması sonucu sokaklar göle dönerken çok sayıda araç su altında kaldı. Sel suları nedeniyle mahsur kalan 66 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan bir vatandaş, "Sular belimize kadar geliyordu, arabaları bırakmak zorunda kaldık" dedi.
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış Çatalca'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bölgedeki dere yatağı taştı.
Dereden taşan suların sokağı tamamen kaplaması sonucu park halindeki ve seyir halindeki araçlar su altında kalırken, vatandaşlar mahsur kaldı.
66 KİŞİ KURTARILDI: "5 METRELİK ÇİMENLİK BULUP SADECE BEKLEDİK"
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, sel sularının ortasında mahsur kalan 66 kişiyi kurtararak güvenli bölgelere tahliye etti.
Sel felaketinin ortasında mahsur kalan bir vatandaş ise yaşadıkları zor anları şu sözlerle anlattı:
"Sular belimize kadar geliyordu, arabaları bırakmak zorunda kaldık. Orada 5 metre büyüklüğünde bir çimenlik bulduk. Sadece bekledik."Sular belimize geldi
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel