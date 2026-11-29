Sel felaketinin ortasında mahsur kalan bir vatandaş ise yaşadıkları zor anları şu sözlerle anlattı:

"Sular belimize kadar geliyordu, arabaları bırakmak zorunda kaldık. Orada 5 metre büyüklüğünde bir çimenlik bulduk. Sadece bekledik."

Sular belimize geldi

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