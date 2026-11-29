Uluslararası anlaşmalar hukukuna atıfta bulunulan açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının imzalanması ve onaylanmasının, devletin kendi çıkarlarını gözetme hakkı kapsamında egemen bir karar olduğu vurgulandı.

1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesine işaret edilen açıklamada, söz konusu muhtıranın, rızası olmaksızın üçüncü bir devlet bakımından herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Libya hiçbir zaman bu muhtıranın sonuçlarını herhangi bir devlete dayatma iddiasında bulunmadığı gibi, uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca mutabakat ve anlaşmalar akdetme hakkından ya da ulusal kararlarını alma bağımsızlığından da asla taviz vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.