Altıncı sorunun ardından konu, Coşkun'un 2007 yılında Ege Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne başlayıp 2018'de mezun olduğu 11 yıllık üniversite hayatına geldi. Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olan Hemşin'den İzmir'e gidişini bir çizgi filmde çölden çıkıp bambaşka bir dünyaya adım atmaya benzeten Coşkun, ilk gittiğinde Hemşin'de makarnayı şekerli yedikleri için arkadaşlarına "Şekerli şekerli makarna mı yenir?" dediğini gülerek anlattı. İzmir'de iş kurup batırdığını, borç ödemek için fırında çalıştığını ama yine de kendisini kendisi yapan yerin İzmir olduğunu söyledi.

Hemşin ağzıyla yazılmış ilk ve tek şiir kitabının yazarı olan Coşkun, Cem Öğretir'in ricasını kırmayarak daha sonra bestelenen şiirini stüdyoda okudu:

"Aklımdan adını silerum ama gönlümden sevdanı silmeyeceğum. Gün gelur başka yar seversun dema, sen gibi kimseyi sevmeyeceğum.

Severken ayrılmak çok zor be dünya, Ne çeker bu garip bir sor be dünya.

Sen yola çıkarken bir ağladun ya, ben artık bir daha gülmeyeceğum.

Ne derdum var imiş yazuk, vay bana.

Özledum yanımda yoksun kaybana.

Varsın da bir ömür aksun kaybana, gözümun yaşını silmeyeceğum.

Ölüm da sonunda gelecek cana, Yüreğum son bir kez atacak sana.

Bedenum toprakta yatacak ama, ben seni sevdukçe ölmeyeceğum."

Büyük alkış alan şiirin ardından 50 bin TL değerindeki yedinci soruya geçildi.