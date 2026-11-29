Milyoner'de 300 bin TL'lik Ömer Halisdemir sorusunda yarışmadan çekildi: "Bu saygısızlığı yapmayacağım"
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 36 yaşındaki Rize Hemşinli yarışmacı Azmi Coşkun'un onurlu duruşu damga vurdu. 300 bin TL'lik 10. soruda karşısına 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrinin nerede olduğu sorulunca sesi titreyen Coşkun, cevaptan yüzde yüz emin olmadığı için tahmin yürütmeyi reddetti. Çekildikten sonra doğru yanıtı bilmesi ise stüdyodaki herkesi duygulandırdı.
Ekranların en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez büyük ödülden çok daha kıymetli bir duruşa sahne oldu. Yarışmaya enerjisi, Karadeniz şivesi ve renkli hikayeleriyle damga vuran 36 yaşındaki Azmi Coşkun, 300 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda karşısına çıkan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir sorusunda stüdyodaki herkesi duygulandıran onurlu bir karara imza attı.
Cevaptan yüzde yüz emin olmadığı için şehidimizle ilgili bir soruda tahmin yürütmeyi "saygısızlık" sayan Coşkun, doğru cevabı bilmesine rağmen yarışmadan çekilerek 200 bin TL ile stüdyodan alkışlarla uğurlandı.
ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan yeni bölümde yarışma koltuğuna oturan Azmi Coşkun, ilk andan itibaren samimiyetiyle izleyicinin kalbini kazandı.
Rize'nin Hemşin ilçesinden gelen, belediyenin sosyal tesisinde yönetici olarak çalışan, aynı zamanda arıcılık yapan ve Karadeniz müziğine şarkı sözleri yazan Coşkun, "Hemşinliyim, hayatımdaki en büyük gurur budur" sözleriyle kendini tanıttı.
Stüdyoda kendisine destek olmaya gelen çocukluk arkadaşı Yunus Emre Bekar ise yıllardır pek çok anı biriktirdiklerini belirterek, "Hayatımızda bir böyle anımız eksikti, bunu da tamamlamış olduk" ifadeleriyle dostuna moral verdi.
Yarışma başladığında heyecanı yüzünden okunan Azmi Coşkun, henüz ilk soruda babasının kendisine verdiği ültimatomu paylaşarak stüdyoyu kahkahaya boğdu. 2 bin TL değerindeki ilk soru ekrana yansıdı:
1. Soru (2.000 TL): Tepe lambasında, içinde yolcu varken "Dolu", yokken de "Boş" yazan ulaşım aracı muhtemelen hangisidir?
- A: Uzay gemisi
- B: Taksi
- C: Denizaltı
- D: Sıcak hava balonu
"Babam 'İlk sorudan elenirsen Hemşin'e gelme' demişti, büyük ihtimalle elenmiyoruz"
Diyerek B şıkkı "Taksi" cevabını veren yarışmacı, doğru yanıtın ardından kameralara dönüp "Baba, gelebiliyorum Hemşin'e!" diye seslendi.
Hız kesmeden 5 bin TL değerindeki ikinci soruya geçildi.
2. Soru (5.000 TL): Daha söze başlanırken ne denilmek istendiğini çabucak anlayanlar, deyime göre "leb demeden" neyi "anlar"?
- A: Kajuyu
- B: Kabak çekirdeğini
- C: Leblebiyi
- D: Makademya fındığını
Koltuğun heyecanının ekran başından bambaşka olduğunu vurgulayan Coşkun, acele etmeden düşünüp C şıkkı "Leblebiyi" yanıtıyla bir üst basamağa çıktı.
3. Soru (7.500 TL): Satış ilanında "yüksek kira getirili" olduğu belirtilen muhtemelen hangisidir?
- A: Dükkan
- B: El arabası
- C: Güneş gözlüğü
- D: Buzdolabı
Her soruda kendini sakinleştirip cevabı kafasında doğrulayan yarışmacı, A şıkkı "Dükkan" cevabıyla 7 bin 500 TL'yi hanesine yazdırdı.
4. Soru (10.000 TL): Portmanto nedir?
- A: Bir çeşit enstrüman
- B: Bir çeşit sütlü kahve
- C: Bir çeşit askılık
- D: Bir çeşit masa oyunu
Bu soruda da hata yapmayan Coşkun, C şıkkı "Bir çeşit askılık" diyerek ilk baraj sorusunun kapısını araladı.
20 bin TL değerindeki beşinci soru, şarkı sözü yazarı ve MESAM üyesi olan yarışmacının tam da ilgi alanından, sesli soru olarak geldi.
5. Soru (20.000 TL): Dinlediğiniz "Yaralı" adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
- A: Müzeyyen Senar
- B: Bengü
- C: Seda Sayan
- D: Kibariye
Şarkıyı çok sevdiğini söyleyip Cem Öğretir'den biraz daha dinlemek için izin isteyen Coşkun, müziğin tadını çıkardıktan sonra B şıkkı "Bengü" yanıtını verdi. İlk barajı aşmanın rahatlığıyla "Birinci baraja gelmemiş olsaydım Hemşin'e dönüş biletini yakıyordum" diye espri yaptı.
Baraj sonrası sohbet koyulaştı. Cem Öğretir'in dikkatini çeken bileklikleri için siyah olanını annesinin ördüğünü, diğer ikisinin ise çok sevdiği birinden hediye olduğunu söyleyen Coşkun, "Organım gibi oldular, kolumdan çıkarttığım zaman rahatsız oluyorum" dedi. Ardından Hemşin'deki arıcılık macerasını ve ayılarla yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Deli bal olarak bilinen kumar balının içindeki grayanotoksin maddesinden söz eden yarışmacı, ayıların balın kalitesini ayırt ettiğini ve 4 metrelik saçaklı kovan tezgahlarına ulaşmak için yavrularını yukarı fırlatıp kovanları aşağı düşürdüklerini anlatarak izleyenleri şaşırttı.
Bu keyifli sohbetin ardından 30 bin TL değerindeki altıncı soru geldi.
6. Soru (30.000 TL): Hangisi, Kartal Tibet'in sinemada canlandırdığı karakterlerden biridir?
- A: Tayfun
- B: Tarkan
- C: Kayahan
- D: Teoman
"Ayıdan bahsettik, aklım arılarıma da gitti geldi bir ne durumdalar acaba diye" diyerek stüdyoyu yeniden güldüren Coşkun, filmin meşhur ahtapotla güreş sahnesini anımsayarak B şıkkı "Tarkan" cevabını verdi.
Cevabın açıklanmasını beklerken stüdyodaki gerilim müziğine şaşıran yarışmacı,
"Ben bunu kurguda koyulan bir şey zannediyordum, burada gerçekten oluyormuş, insanın heyecanını daha fazla artırıyor"
sözleriyle yaşadığı anı özetledi.
Altıncı sorunun ardından konu, Coşkun'un 2007 yılında Ege Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne başlayıp 2018'de mezun olduğu 11 yıllık üniversite hayatına geldi. Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olan Hemşin'den İzmir'e gidişini bir çizgi filmde çölden çıkıp bambaşka bir dünyaya adım atmaya benzeten Coşkun, ilk gittiğinde Hemşin'de makarnayı şekerli yedikleri için arkadaşlarına "Şekerli şekerli makarna mı yenir?" dediğini gülerek anlattı. İzmir'de iş kurup batırdığını, borç ödemek için fırında çalıştığını ama yine de kendisini kendisi yapan yerin İzmir olduğunu söyledi.
Hemşin ağzıyla yazılmış ilk ve tek şiir kitabının yazarı olan Coşkun, Cem Öğretir'in ricasını kırmayarak daha sonra bestelenen şiirini stüdyoda okudu:
"Aklımdan adını silerum ama gönlümden sevdanı silmeyeceğum. Gün gelur başka yar seversun dema, sen gibi kimseyi sevmeyeceğum.
Severken ayrılmak çok zor be dünya, Ne çeker bu garip bir sor be dünya.
Sen yola çıkarken bir ağladun ya, ben artık bir daha gülmeyeceğum.
Ne derdum var imiş yazuk, vay bana.
Özledum yanımda yoksun kaybana.
Varsın da bir ömür aksun kaybana, gözümun yaşını silmeyeceğum.
Ölüm da sonunda gelecek cana, Yüreğum son bir kez atacak sana.
Bedenum toprakta yatacak ama, ben seni sevdukçe ölmeyeceğum."
Büyük alkış alan şiirin ardından 50 bin TL değerindeki yedinci soruya geçildi.
7. Soru (50.000 TL): Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
- A: Birçok kişi toplantıya katıldı.
- B: Hiçbir şey bilmiyordu.
- C: Her şeyi baştan yazdı.
- D: Bunu yanlız başına yaptı.
Ankara'da bir arkadaşıyla dükkan tabelalarına bakarken "şey" sözcüğünün her zaman ayrı yazıldığını öğrendiğini aktaran Coşkun, "Serdeki Karadenizli bunu direkt tek seferde söylemeyecek" diyerek tüm şıkları tek tek kontrol etti. Sonunda "yalnız" kelimesindeki harf hatasını yakalayıp D şıkkını seçti ve hiç joker kullanmadan 50 bin TL'ye ulaştı.
Yarışmada tempo yükseldikçe sorular da zorlaşmaya başladı. 100 bin TL değerindeki sekizinci soruda Coşkun ilk kez duraksadı.
8. Soru (100.000 TL): Hangisi Finlandiya'da bulunan bir şehrin adıdır?
- A: Şarkı
- B: Türkü
- C: Şiir
- D: Öykü
Cevaptan emin olamayan yarışmacı, önce seyirci jokerini kullandı. Stüdyodaki seyircilerin oyları C şıkkı "Şiir" için yüzde 36, B şıkkı "Türkü" için yüzde 35 çıkınca büyük bir ikilem yaşandı. Bunun üzerine yarı yarıya jokerini de kullanan Coşkun, ekranda "Şarkı" ve "Türkü" seçenekleri kalınca hiç beklemeden B şıkkı "Türkü" dedi ve 100 bin TL'yi kazandı.
Sırada 200 bin TL değerindeki dokuzuncu soru vardı.
9. Soru (200.000 TL): Kırmızı renkli çiçek açan, hangi adda uzun boylu bir tür süs bitkisi vardır?
- A: Acemborusu
- B: Frenkçubuğu
- C: Boşnakmerdiveni
- D: Arnavutsırığı
Şıklara baktığında "Hiç bilmediğim bir dile bakıyor gibiyim şu an" diyerek çaresizliğini dile getiren yarışmacı, son jokeri olan telefon jokerine başvurdu. Belediyeden mesai arkadaşı ve genel kültürüne güvendiği Murat Güzey'i arayan Coşkun, sürenin bitmesine saniyeler kala "Acemborusu, eminim" yanıtını aldı. Kendi kalsa "Frenkçubuğu" diyeceğini söyleyen Coşkun, "Abi yakma beni!" diyerek Murat Güzey'e güvendi ve A şıkkı "Acemborusu" cevabıyla 200 bin TL'ye ulaşmayı başardı.
Artık hiç jokeri kalmayan Azmi Coşkun, 300 bin TL değerindeki 10. soruyu görmek istedi. Ekrana yansıyan soru, bir anda stüdyodaki neşeli havayı derin bir hüzne ve saygı duruşuna çevirdi.
10. Soru (300.000 TL): 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan hainlere ilk kurşunu sıkarak şehit düşen Ömer Halisdemir'in kabri nerededir?
- A: Trabzon'un Maçka ilçesinde
- B: Niğde'nin Bor ilçesinde
- C: Elazığ'ın Baskil ilçesinde
- D: Çorum'un Osmancık ilçesinde
Soruyu okurken sesi titremeye başlayan Azmi Coşkun, 15 Temmuz gecesi yaşadığı korkuyu ve duyguları şu sözlerle dile getirdi:
"Öncelikle hepimiz için çok sıkıntılı bir zamandı. Hepimize, ülkemize, milletimize büyük geçmiş olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Tüylerim diken diken olarak hatırladığım bir zaman. Çok korktuğum bir zaman açıkçası. Ne yapacağımı, aileme ne olacağını, vatanıma ne olacağını çok derin derin düşündüğüm bir zaman. Rahmetli Ömer Halisdemir'in de bizim için kıymeti çok büyük. Sesim titremeye başladı şu an konuşurken gerçekten."
Asıl çarpıcı an ise yarışmacının kararını açıkladığı dakikalarda yaşandı. Normal şartlarda 10. soruya gelindiğinde parayı düşünmeden riske girmeyi ve 20 bin TL'ye düşme pahasına bile olsa cevap vermeyi planladığını belirten Coşkun, şehit Ömer Halisdemir'in adının geçtiği bu soruda tahmin yürütmeyi reddetti:
"Ben bu sorunun cevabından emin değilim. Ve bu soru, cevabı emin olmadan cevap verilecek bir soru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Üzerinde bir şans denenecek, atılacak bir soru olduğunu da düşünmüyorum. Parası çok umurumda değildi açıkçası. Ben bu soruya cevap verecektim. Bilmesem de cevap verecektim ve 20 bin lirayı alıp gidecektim buradan. Ama şu an böyle bir şey yapmayacağım. Bu saygısızlığı yapmayacağım en azından. Emin olmadığım için ben bu soruyu hiç cevaplamayacağım ve çekileceğim burada yarışmadan."
Yarışmadan çekilme kararının kesinleşmesinin ardından Cem Öğretir, "Cevap verseydiniz hangi şık size yakın geliyordu?" diye sordu. Azmi Coşkun, "Şu an bana en yakın gelen şık Niğde'nin Bor ilçesinde derdim ama bilmiyorum" yanıtını verdi.
Cem Öğretir, şıklardaki diğer ilçelerde yatan kahraman şehitlerimizi de tek tek andı. Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül'ün, Elazığ'ın Baskil ilçesinde polis memuru Fethi Sekin'in, Çorum'un Osmancık ilçesinde ise şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabri bulunduğunu hatırlatan Öğretir, B şıkkının doğru cevap olduğunu açıkladı.
Doğru cevabı tahmin etmesine rağmen çekilmiş olmasından en ufak bir pişmanlık duymayan Azmi Coşkun'un sözleri stüdyoda büyük takdir topladı. Cem Öğretir'in
"O kadar güzel bir şey yaptınız ki, cevap vermeyerek de çok güzel bir şey yaptınız. Sizi ayrıca, hassaten tebrik ediyorum"
sözleri üzerine Coşkun duygularını şöyle noktaladı:
"Yapamazdım çünkü. Beni buraya, bu yaşa getiren değerlerin hiçbiri bana bunu yaptırmazdı. Ben bu soruya cevap verseydim, bunu daha sonrasında izleyen babam, doğru bilseydim dahi kızardı bana, herkes kızardı bana. Kendi kendime kızardım en öncesinde. Parasında değilim tamamıyla, sallayarak geçtiğim bir seviye olacaktı bu benim için ve içime oturacaktı. Çekildikten sonra doğru cevabı bilmek benim son zamanlarda yaşadığım en büyük gururdur."
Azmi Coşkun, sergilediği bu hassasiyetin ardından stüdyodaki yoğun alkışlar eşliğinde 200 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.