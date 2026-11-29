Trabzonspor'a 2 yıldız birden! Menajere yetki verildi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililerin savunmada Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, orta sahada ise Brentford'un 22 yaşındaki futbolcusu Yegor Yarmolyuk ile ilgilendiği öğrenildi. Ukraynalı oyuncunun transfer şartlarının araştırılması için menajerlere yetki verildiği belirtiliyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kadrosuna stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan bordo-mavililerin gündemine İngiltere Premier Lig'den iki isim geldi.
SAVUNMAYA VİRGİL VAN DIJK HAMLESİ
Karadeniz temsilcisinin stoper transferindeki hedeflerinden biri Liverpool'un dünyaca ünlü savunmacısı Virgil van Dijk oldu. Trabzonspor yönetiminin, 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu için ocak ayında girişimde bulunmayı planladığı belirtiliyor.
Liverpool'da kaptanlık görevini sürdüren Van Dijk'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Tecrübeli futbolcu, 17 Nisan 2025 tarihinde kulübüyle yeni kontrat imzalamıştı.
TRANSFERDE RAKİP MİLAN
Trabzonspor, Hollandalı savunmacının transferinde İtalya'dan da rekabetle karşı karşıya. Serie A ekiplerinden Milan'ın da Van Dijk ile ilgilendiği yönünde haberler bulunuyor.
Tecrübeli stoperin ise Liverpool'daki sözleşmesini tamamladıktan sonra kariyerine başka bir takımda devam etme seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.
ORTA SAHAYA 22'LİK UKRAYNALI
Bordo-mavililerin İngiltere'deki bir diğer hedefi ise Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Trabzonspor yönetiminin, 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusunun transfer koşullarını öğrenmek amacıyla bazı menajerleri yetkilendirdiği öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR DEVAM EDİYOR
Brentford'un 2022 yılında Ukrayna temsilcisi Dnipro-1'den kadrosuna kattığı Yarmolyuk, İngiliz ekibiyle uzun süreli sözleşmeye imza attı.
Premier Lig temsilcisi, genç futbolcunun kontratını 2031 yazına kadar uzatırken anlaşmaya bir yıllık opsiyon da ekledi.
2026-2027 sezonunda Brentford'un 6 numaralı formasını giyen Yarmolyuk, Ukrayna Millî Takımı'nda da görev yapıyor.
VAN DIJK LİVERPOOL'DA 200 KEZ KAPTANLIK YAPTI
2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, 2023 yazında takımın birinci kaptanı oldu. Hollandalı futbolcu, ekim ayında Liverpool'un kaptan olarak 200 karşılaşmaya çıkan sekizinci oyuncusu unvanını elde etti.
Kariyerinde Groningen, Celtic ve Southampton formalarını da giyen Van Dijk, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.