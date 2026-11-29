Bordo-mavili yönetimin, 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun transfer şartlarının araştırılması için menajerlere yetki verdiği öğrenildi. (Fotoğraf: AFP) ORTA SAHAYA 22'LİK UKRAYNALI Bordo-mavililerin İngiltere'deki bir diğer hedefi ise Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Trabzonspor yönetiminin, 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusunun transfer koşullarını öğrenmek amacıyla bazı menajerleri yetkilendirdiği öne sürüldü.

2026-2027 sezonunda Brentford'un 6 numaralı formasını giyen Yarmolyuk, Ukrayna Millî Takımı'nda da görev yapıyor. (Fotoğraf: AFP) SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR DEVAM EDİYOR Brentford'un 2022 yılında Ukrayna temsilcisi Dnipro-1'den kadrosuna kattığı Yarmolyuk, İngiliz ekibiyle uzun süreli sözleşmeye imza attı. Premier Lig temsilcisi, genç futbolcunun kontratını 2031 yazına kadar uzatırken anlaşmaya bir yıllık opsiyon da ekledi. 2026-2027 sezonunda Brentford'un 6 numaralı formasını giyen Yarmolyuk, Ukrayna Millî Takımı'nda da görev yapıyor.