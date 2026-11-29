Alina Boz'un karnı iyice belirginleşti! Anne olmak için gün sayan oyuncuya ünlülerden kalp yağdı
Umut Evirgen ile evliliğini bebekle taçlandırmaya hazırlanan Alina Boz, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçen güzel oyuncunun son kareleri, sanat dünyasının ünlü isimlerini de harekete geçirdi.
Aralık 2023'te Umut Evirgen ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Alina Boz, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
BÜYÜYEN KARNIYLA POZ VERDİ
Zaman zaman sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kareler paylaşan güzel oyuncu, bu kez belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçti.
Boz'un peş peşe yayımladığı fotoğraflar kısa sürede ilgi odağı oldu.
HAMİLELİK ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Önden bağlamalı beyaz gömleğini pantolonla tamamlayan Alina Boz, sade ve şık tarzıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun sallantılı küpeleri ve siyah güneş gözlüğü ise kombininin tamamlayıcı parçaları oldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN KALP YAĞDI
Anne olmak için gün sayan Boz'un pozlarına sanat dünyasından da yorum gecikmedi.
Cemre Baysel, Dolunay Soysert ve Rojda Demirer, güzel oyuncunun paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi.