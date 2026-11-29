Uludağ'da kar yağışı başladı! Kayak merkezlerinde yeni sezon ücretleri belli oldu
Bursa’da Uludağ’a kar yağmasıyla birlikte 2026-2027 kayak sezonunun bilet tarifeleri de netleşti. Uludağ’da günlük skipass ücretleri internet ve gişe alımlarında 400 TL fark ederken, ekipman kiralamayla birlikte bir günlük maliyet 5.200 TL’ye kadar çıkıyor. Sezonluk kart fiyatlarının yanı sıra Erciyes’in çıkış bazlı tarifesi ile Yurduntepe’nin hafta içi ve öğrenci indirimleri de belli oldu.
Bursa'da bugün (29 Kasım 2026 Pazar) Uludağ'a kar yağmaya başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte zirvede sıcaklık sıfır derece civarına geriledi.
İHA'nın aktardığı tahmine göre pazar günü öğle saatlerinde 2 derece civarında seyreden sıcaklığın akşam eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla sürmesi ve sıcaklığın 1 Aralık Salı günü eksi 8 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
2026-2027 KAYAK SEZONUNUN BİLET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Uludağ'da günlük bilet fiyatları nereden satın aldığınıza göre 400 TL fark edebilir.
Uludağ'da günlük kayak bileti internette 2.100 TL, gişede 2.500 TL. Skipass olarak da bilinen kayak bileti, iki gelişim bölgesinde kayakçıları pistlerin üst kısmına taşıyan ortak hatlarda geçerli. Gece kayağı için ayrı bilet gerekiyor.
İki ve üç günlük biletler art arda gelen günlerde kullanılabiliyor.
- 2 gün - İnternette 4.150 TL, gişede 4.750 TL
- 3 gün - İnternette 6.050 TL, gişede 6.750 TL
ULUDAĞ'DA SEZONLUK KART ÜCRETLERİ
Sezonluk kart yetişkinler için ilk alımda 22.500 TL, yenilemede 19.500 TL. Çocuklar için sezonluk kart 12.500 TL.
PİSTLERİN AÇILIŞI HAVA KOŞULLARINA BAĞLI
Uludağ'da kayak sezonunun 18 Aralık 2026'da açılması planlanıyor. Hava ve kar koşulları bu tarihi değiştirebilir.
PALANDÖKEN'DE SEZON İÇİN HEDEF 2 ARALIK
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezonun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor. Açılış öncesi 55 pist bakıma alındı. Bölgedeki otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.Palandöken'de kayak sezonu 2 Aralık'ta açılıyor
ERCİYES'TE ÜCRET ÇIKIŞ SAYISINA GÖRE
Kayseri'deki Erciyes'te kayak biletinin fiyatını çıkış sayısı belirliyor. Çocuk tarifesi 12 yaş ve altını, yetişkin tarifesi 13 yaş ve üzerini kapsıyor.
- 1 çıkış - Yetişkin 150 TL, çocuk 125 TL
- 7 çıkış - Yetişkin 1.000 TL, çocuk 750 TL
- 14 çıkış - Yetişkin 1.900 TL, çocuk 1.400 TL
- 30 çıkış - Yetişkin 3.750 TL, çocuk 2.800 TL
Çıkış hakları sezon boyunca kullanılabiliyor. İlk kez kayakçı kartı alanlar ayrıca 50 TL ödüyor.
YURDUNTEPE'DE HAFTA İÇİ İNDİRİMİ
Kastamonu'daki Ilgaz-2 Yurduntepe'de teleferik ve telesiyej için tek biniş 400 TL, günlük sınırsız bilet 1.600 TL.
25 Ocak-5 Şubat 2027 arasındaki yarıyıl tatili dışında, hafta içi tek biniş 300 TL, günlük sınırsız bilet 1.200 TL. Üniversite öğrencilerinin tarifesinde de bu iki tutar geçerli.
ULUDAĞ'DA BÜTÇEYE EKİPMAN DA EKLENİYOR
Uludağ'da bir kiralama noktasının tarifesinde kayak, bot ve batondan oluşan setin günlük ücreti 2.700 TL. Bu örnekte bir günlük kayak bileti ve ekipmanın toplamı, internetten alınan biletle 4.800 TL, gişe biletiyle 5.200 TL tutuyor.
Kask ve kayak kıyafeti kiralama ile kayak dersi ayrı ücretlendiriliyor. Ulaşım, yemek ve konaklama da bütçeye ekleniyor. 2026 tarifesinde Uludağ Milli Parkı'na giriş otomobil başına 225 TL.