Çıkış hakları sezon boyunca kullanılabiliyor. İlk kez kayakçı kartı alanlar ayrıca 50 TL ödüyor.

Kayseri'deki Erciyes'te kayak biletinin fiyatını çıkış sayısı belirliyor. Çocuk tarifesi 12 yaş ve altını, yetişkin tarifesi 13 yaş ve üzerini kapsıyor.

25 Ocak-5 Şubat 2027 arasındaki yarıyıl tatili dışında, hafta içi tek biniş 300 TL, günlük sınırsız bilet 1.200 TL. Üniversite öğrencilerinin tarifesinde de bu iki tutar geçerli.

Kastamonu'daki Ilgaz-2 Yurduntepe'de teleferik ve telesiyej için tek biniş 400 TL, günlük sınırsız bilet 1.600 TL.

ULUDAĞ'DA BÜTÇEYE EKİPMAN DA EKLENİYOR

Uludağ'da bir kiralama noktasının tarifesinde kayak, bot ve batondan oluşan setin günlük ücreti 2.700 TL. Bu örnekte bir günlük kayak bileti ve ekipmanın toplamı, internetten alınan biletle 4.800 TL, gişe biletiyle 5.200 TL tutuyor.

Kask ve kayak kıyafeti kiralama ile kayak dersi ayrı ücretlendiriliyor. Ulaşım, yemek ve konaklama da bütçeye ekleniyor. 2026 tarifesinde Uludağ Milli Parkı'na giriş otomobil başına 225 TL.

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