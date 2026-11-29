FİLİSTİN BAYRAĞINI VE 'ÖZGÜR FİLİSTİN' SÖZÜNÜ BİLE FİŞLEYECEKLER Gazze'deki katliamı inkar etmek için ağustos ayında "Gazze genoLIE" (Gazze soykırımı yalanı) kampanyasını yürüten Siyonist Dünya Yahudi Kongresi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail karşıtı içerikleri temizlemek üzere tasarlanan yapay zeka yazılımlarına AB, Meta ve TikTok tarafından fon akıtıldı. Belgelerde birincilik ödülünü TikTok, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini Meta destekliyor; ödülleri ise etkinliğin hamiliğini üstlenen AB'nin İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner verdi.



FİLİSTİN BAYRAĞINI VE 'ÖZGÜR FİLİSTİN' SÖZÜNÜ BİLE FİŞLEYECEKLER

TikTok'un Dublin'de, Meta'nın ise Londra'da geliştirmeyi üstlendiği projeler, sosyal medyada tam anlamıyla bir dijital engizisyon kurulacağını ortaya koydu. Ortaklığı Avrupa Komisyonu'nun antisemitizmle mücadele koordinatörü ve yarışma jürisinin başkanı Katharina von Schnurbein kendi ağzıyla anlattı. The Brussels Times'a konuşan Schnurbein, Komisyon'u sivil toplum kuruluşları ve platformlarla bir araya getirdiklerini, TikTok'tan birinci olan projeyi Dublin'de geliştirmeyi sürdürme taahhüdü aldıklarını, Meta'nın da ikinci ve üçüncü olan ekiplerle Londra'da çalışacağını söyledi.

'4SİGHT' İLE DİJİTAL AV BAŞLIYOR

Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi'nde İsrailli Aviv Barnoy liderliğindeki ekibin geliştirdiği 4Sight yazılımı, yüz binlerce gönderiyi yapay zekayla tarayarak İsrail eleştirilerini avlayacak. Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nin 5 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre 4Sight, bir buçuk günlük yarışmada Dr. Aviv Barnoy ve üç ekip arkadaşı tarafından geliştirildi. Prototip, 4chan'in /pol/ bölümünden 7 bin 58 gönderiyi taradı, bulduğu ifadeleri X'teki 13 bin 422 gönderiyle karşılaştırdı. Üniversite, yazılımın kendi başına içerik silmediğini ve şikâyet etmediğini, bir insan analistin önüne "kanıt" koyduğunu savunuyor. Birincilik ödülü ise iki parçadan oluşuyor: yazılımı geliştirmek için fon ve TikTok'un Dublin'deki Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi'ne masrafları karşılanan bir ziyaret. Sistem, kenar platformlarda yeni türeyen ifadeleri "kodlanmış nefret dili" diye işaretleyip platformlara bildirim yapan uzmanların önüne koyacak. The Grayzone'da yayımlanan incelemeye göre, Filistin bayrağının ve "Özgür Filistin" sloganının Batı'da polis tarafından nefret suçu sayıldığı bir ortamda bu ağa nelerin takılacağını kestirmek zor değil.

META'NIN 'KAVANNAH' ARACI SANSÜR BEKÇİLİĞİ YAPACAK

Üçüncülük ödülünü alan Kavannah bir tarayıcı eklentisi. Dünya Yahudi Kongresi'nin duyurusuna göre kullanıcı, X ya da Meta platformlarındaki bir gönderiyi tek tıkla inceletiyor. Eklenti gönderiye; eksik bıraktığı bağlama, kullandığı "manipülasyon tekniklerine" ve Uluslararası Holokost Anma Birliği'nin (IHRA) tanımına göre antisemitik sayılıp sayılmadığına bakarak puan veriyor, platform kurallarına uygun bir Topluluk Notu taslağı da yazıyor. Meta'nın fonladığı Kavannah eklentisi ise X (Twitter), Facebook ve Instagram kullanıcılarının tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanacak. The Grayzone'a göre İsrail'in zulmünü ifşa eden gönderileri anında işaretleyip otomatik olarak şikayet edecek.