AB, Meta ve TikTok'tan Siyonizm'e dijital tetikçilik! Filistin paylaşımlarını fişleyip susturacak yapay zeka silahı kurdular
Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yönelik küresel öfkeyi bastırmak isteyen Avrupa Birliği (AB) ile sosyal medya tekelleri Meta ve TikTok, Siyonist lobinin emrine girerek kirli bir sansür mekanizması kurdu. "Antisemitizm" yalanının arkasına sığınan üçlü, eylül ayında Brüksel'de soykırım destekçisi Dünya Yahudi Kongresi sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte fonladıkları 4Sight ve Kavannah isimli yapay zeka yazılımlarıyla sosyal medyadaki Filistin yanlısı her paylaşımı fişleyip susturmak için harekete geçti.
Avrupa Birliği (AB) ile sosyal medya devleri Meta ve TikTok, İsrail'e yönelik eleştirileri susturmak amacıyla "antisemitizm" bahanesini öne sürerek çevrimiçi ortamda Filistin yanlısı söylemleri tespit eden, işaretleyen ve raporlayan yapay zeka araçlarını ortaklaşa finanse ediyor.
SOYKIRIM DESTEKÇİSİ LOBİ SPONSOR OLDU, AB VE TEKNOLOJİ DEVLERİ FONLADI
Temelleri 29-30 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde yapılan "TikkunTech" adlı organizasyonda atılan dijital sansür projesinin perde arkası deşifre oldu. Brüksel'deki ortaklığı, Do Not Panic adlı bültenin The Grayzone'da 28 Kasım tarihiyle yayımlanan incelemesi gündeme taşıdı. İncelemenin dayandığı bilgiler Dünya Yahudi Kongresi'nin, Erasmus Üniversitesi'nin ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin kendi açıklamalarında yer alıyor.
TikkunTech, Avrupa Komisyonu'nun 29-30 Eylül 2026'da Brüksel'de düzenlediği, çevrim içi antisemitizmle mücadele temalı yazılım yarışması. Adını İbranice "dünyayı onarma" anlamına gelen "tikkun olam" kavramından alıyor. Yarışmanın düzenleme ortakları Dünya Yahudi Kongresi'nin teknoloji enstitüsü ile Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD) oldu.
FİLİSTİN BAYRAĞINI VE 'ÖZGÜR FİLİSTİN' SÖZÜNÜ BİLE FİŞLEYECEKLER
Gazze'deki katliamı inkar etmek için ağustos ayında "Gazze genoLIE" (Gazze soykırımı yalanı) kampanyasını yürüten Siyonist Dünya Yahudi Kongresi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail karşıtı içerikleri temizlemek üzere tasarlanan yapay zeka yazılımlarına AB, Meta ve TikTok tarafından fon akıtıldı. Belgelerde birincilik ödülünü TikTok, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini Meta destekliyor; ödülleri ise etkinliğin hamiliğini üstlenen AB'nin İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner verdi.
FİLİSTİN BAYRAĞINI VE 'ÖZGÜR FİLİSTİN' SÖZÜNÜ BİLE FİŞLEYECEKLER
TikTok'un Dublin'de, Meta'nın ise Londra'da geliştirmeyi üstlendiği projeler, sosyal medyada tam anlamıyla bir dijital engizisyon kurulacağını ortaya koydu.
Ortaklığı Avrupa Komisyonu'nun antisemitizmle mücadele koordinatörü ve yarışma jürisinin başkanı Katharina von Schnurbein kendi ağzıyla anlattı. The Brussels Times'a konuşan Schnurbein, Komisyon'u sivil toplum kuruluşları ve platformlarla bir araya getirdiklerini, TikTok'tan birinci olan projeyi Dublin'de geliştirmeyi sürdürme taahhüdü aldıklarını, Meta'nın da ikinci ve üçüncü olan ekiplerle Londra'da çalışacağını söyledi.
'4SİGHT' İLE DİJİTAL AV BAŞLIYOR
Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi'nde İsrailli Aviv Barnoy liderliğindeki ekibin geliştirdiği 4Sight yazılımı, yüz binlerce gönderiyi yapay zekayla tarayarak İsrail eleştirilerini avlayacak.
Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nin 5 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre 4Sight, bir buçuk günlük yarışmada Dr. Aviv Barnoy ve üç ekip arkadaşı tarafından geliştirildi. Prototip, 4chan'in /pol/ bölümünden 7 bin 58 gönderiyi taradı, bulduğu ifadeleri X'teki 13 bin 422 gönderiyle karşılaştırdı. Üniversite, yazılımın kendi başına içerik silmediğini ve şikâyet etmediğini, bir insan analistin önüne "kanıt" koyduğunu savunuyor. Birincilik ödülü ise iki parçadan oluşuyor: yazılımı geliştirmek için fon ve TikTok'un Dublin'deki Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi'ne masrafları karşılanan bir ziyaret.
Sistem, kenar platformlarda yeni türeyen ifadeleri "kodlanmış nefret dili" diye işaretleyip platformlara bildirim yapan uzmanların önüne koyacak. The Grayzone'da yayımlanan incelemeye göre, Filistin bayrağının ve "Özgür Filistin" sloganının Batı'da polis tarafından nefret suçu sayıldığı bir ortamda bu ağa nelerin takılacağını kestirmek zor değil.
META'NIN 'KAVANNAH' ARACI SANSÜR BEKÇİLİĞİ YAPACAK
Üçüncülük ödülünü alan Kavannah bir tarayıcı eklentisi. Dünya Yahudi Kongresi'nin duyurusuna göre kullanıcı, X ya da Meta platformlarındaki bir gönderiyi tek tıkla inceletiyor. Eklenti gönderiye; eksik bıraktığı bağlama, kullandığı "manipülasyon tekniklerine" ve Uluslararası Holokost Anma Birliği'nin (IHRA) tanımına göre antisemitik sayılıp sayılmadığına bakarak puan veriyor, platform kurallarına uygun bir Topluluk Notu taslağı da yazıyor.
Meta'nın fonladığı Kavannah eklentisi ise X (Twitter), Facebook ve Instagram kullanıcılarının tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanacak. The Grayzone'a göre İsrail'in zulmünü ifşa eden gönderileri anında işaretleyip otomatik olarak şikayet edecek.
SİYONİST CEO VE SOYKIRIM ORTAĞI AB'NİN ÇİFTE STANDARDI
İsrail yanlısı sermayenin müdahalesiyle ABD'de el değiştiren TikTok ile yıllardır Filistin hesaplarını kapatan Meta'nın bu kirli ortaklığı şaşırtmadı.
Siyonist lobinin desteğiyle TikTok'un ABD'deki şirketinin başına geçen CEO Adam Presser'in, şirketin güven ve güvenlik biriminin başındayken Dünya Yahudi Kongresi kürsüsünden "Birine aşağılayıcı bir şekilde Siyonist diyorsanız, bu nefret söylemidir" diyerek açıkça tarafını belli etmesi, platformun sansür talimatını nereden aldığını kanıtladı.
Öte yandan İsrail'e silah ve gözetleme teknolojisi göndererek Gazze'deki soykırıma fiilen ortak olan AB'nin, şimdi de Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kılıfıyla milyonların vicdanını yapay zeka sansürüyle boğmaya çalışması ikiyüzlülüğü zirveye taşıdı.
Yazılımların asıl gücü AB'nin kendi yasasından geliyor. Dijital Hizmetler Yasası (DSA), platformları ulusal Dijital Hizmetler Koordinatörlerinin atadığı "güvenilir bildirimcilerden" gelen şikâyetleri öncelikle incelemek zorunda bırakıyor. 4Sight ekibinin bir üyesi The Brussels Times'a, uygulamanın uzmanların ve güvenilir bildirimcilerin şüpheli içeriği saptamasını kolaylaştıracağını, içeriğin silinip silinmeyeceğine insan denetçilerin karar vereceğini söyledi.
SOHBET ROBOTLARI DA MERCEK ALTINDA
Brüksel'deki etkinlikte yalnız sosyal medya değil, yapay zeka sohbet robotları da masaya yatırıldı. Dünya Yahudi Kongresi, sekiz dilde sınanan yedi büyük dil modelinin Hamas ve Hizbullah'ı sık sık "direniş örgütü" diye andığını, aynı modelin bir çatışmanın soykırım olup olmadığı sorusuna kullanıcının kimliğine göre zıt cevaplar verdiğini açıkladı. Kongre, bulguların Avrupa Komisyonu'na sunulacak bir rapora dönüştürüleceğini duyurdu.