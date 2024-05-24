’Yaman’ can!

Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan Can Yaman her hareketiyle olay oluyor. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Yaman kendisine yapılan eleştirilere "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum" diyerek yanıt vermişti.

1 MİLYON EURO VERDİLER!

Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman'la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak yakışıklı oyuncu bu teklifi reddetti. Yaman'ın teklifi "Asla kabul etmem" diyerek reddettiği ve rahatsız edilmek istemediği ileri sürüldü. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ da Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edilmişti. 12 milyon ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu için kabul etmedi.