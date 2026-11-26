Kırmızı ışık cinayetinde kulüp başkanının ifadesi ortaya çıktı! Halil Feyizoğlu'ndan itiraf: Küfür etti görünce vurdum
İstanbul Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'in kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yakalanan şüpheli Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu cinayeti itirafı etti. Adliyeye sevk edilen Feyizoğlu, emniyetteki ifadesinde, aralarında yaşanan küfürleşmeyi gerekçe gösterdi. Soruşturmada Feyizoğlu'nun alacak verecek anlaşmazlığının doğrudan tarafı olmadığı da belirlendi.
Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'i (40), otomobilinde kırmızı ışıkta beklediği sırada silahla vurarak öldüren şüpheli Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu, adliyeye sevk edildi.
İŞ HANI SAHİBİ KIRMIZI IŞIKTA SALDIRIYA UĞRADI
Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 boş kovan bulundu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırı anı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu tespit etti. Feyzioğlu, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı.
İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ: KÜFÜR ETTİ GÖRÜNCE VURDUM
Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Halil Feyizoğlu'nun ifadesinde, "Bana telefonda küfür etmişti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü otomobilin içinde onu görünce anlık bir kararla olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, olayın nedeni olarak gösterilen alacak verecek meselesinde Halil Feyizoğlu'nun doğrudan taraf olmadığı, anlaşmazlığı çözmeye çalıştığı sırada ikili arasında küfürleşme yaşandığı belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Halil Feyizoğlu, adliyeye sevk edildi.