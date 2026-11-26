Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'i (40), otomobilinde kırmızı ışıkta beklediği sırada silahla vurarak öldüren şüpheli Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu, adliyeye sevk edildi.



İŞ HANI SAHİBİ KIRMIZI IŞIKTA SALDIRIYA UĞRADI Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 boş kovan bulundu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öldürülen Ferhat Yamen (Foto: DHA) KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI Saldırı anı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu tespit etti. Feyzioğlu, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına alındı.