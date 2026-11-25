Son iki kutuda 250 bin lira ile 2 milyon liralık ödüller kaldı. Banka, Esra Durmuş'a 940 bin lira teklif etti. Ailesiyle değerlendirme yapan yarışmacı, teklif karşısında bir süre düşündükten sonra "Varım" diyerek yarışmayı tamamladı.

Esra Durmuş, Var Mısın Yok Musun'dan 940 bin liralık ödülle ayrıldı. (Foto: ATV)

KUTUSUNDAN 2 MİLYON TL ÇIKTI

Esra Durmuş'un yarışma boyunca yanında tuttuğu 19 numaralı kutu açıldığında içerisinden 2 milyon liralık ödül çıktı. Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, kendi kutusundaki ödülden 1 milyon 60 bin lira daha az kazanarak programdan ayrıldı.

ESRA DURMUŞ KİMDİR?

19 Ekim 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Esra Durmuş, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. Doğuştan görme engelli olan Durmuş, lise eğitiminin ardından memur olarak çalışma hayatına başladı ve sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Futbola ilgi duyan Durmuş, masaj, satranç ve ney alanlarında eğitimler aldı. Görme engelli bireylerle deneyimlerini paylaşmak amacıyla sosyal medya içerikleri de üreten yarışmacının hedefleri arasında farklı ülkeleri ve kültürleri tanımak bulunuyor.

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