Var Mısın Yok Musun'da büyük final! Görme engelli Esra Durmuş 6 teklifi reddetti, 940 bin liraya "Varım" dedi
ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da heyecan zirveye çıktı. Bankanın peş peşe sunduğu altı teklifi geri çevirerek finale kadar ilerleyen Esra Durmuş, son iki kutuya 250 bin ve 2 milyon liralık ödülleri taşıdı. Ailesinin de desteğiyle 940 bin liralık teklife "Varım" diyen yarışmacı, 19 numaralı kutusunun açılmasıyla büyük ödüle ne kadar yaklaştığını gördü.
ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi.Var Mısın Yok Musun'da Esra Durmuş'un kutusundan 2 milyon TL çıktı
Büyük ödülü kazanmak için mücadele eden Esra Durmuş, yarışmanın finalinde iki milyonluk ödüle kadar ilerledi.
ALTI TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Esra Durmuş, bankanın sırasıyla sunduğu 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin liralık teklifleri reddederek kutuları açtırmaya devam etti.
ABLASINDAN GÖRÜNTÜLÜ DESTEK
Yarışma sırasında ablası Ebrar ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Esra Durmuş, ailesinin desteğini aldı. Ebrar, kardeşiyle her koşulda gurur duyduklarını ve yarışmaya katılmasının kazanacağı ödülden daha değerli olduğunu ifade etti.
940 BİN LİRAYA 'VARIM' DEDİ
Son iki kutuda 250 bin lira ile 2 milyon liralık ödüller kaldı. Banka, Esra Durmuş'a 940 bin lira teklif etti. Ailesiyle değerlendirme yapan yarışmacı, teklif karşısında bir süre düşündükten sonra "Varım" diyerek yarışmayı tamamladı.
KUTUSUNDAN 2 MİLYON TL ÇIKTI
Esra Durmuş'un yarışma boyunca yanında tuttuğu 19 numaralı kutu açıldığında içerisinden 2 milyon liralık ödül çıktı. Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, kendi kutusundaki ödülden 1 milyon 60 bin lira daha az kazanarak programdan ayrıldı.
ESRA DURMUŞ KİMDİR?
19 Ekim 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Esra Durmuş, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. Doğuştan görme engelli olan Durmuş, lise eğitiminin ardından memur olarak çalışma hayatına başladı ve sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Futbola ilgi duyan Durmuş, masaj, satranç ve ney alanlarında eğitimler aldı. Görme engelli bireylerle deneyimlerini paylaşmak amacıyla sosyal medya içerikleri de üreten yarışmacının hedefleri arasında farklı ülkeleri ve kültürleri tanımak bulunuyor.