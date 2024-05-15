İlk transfer hedefi Rafa Silva

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Yıldırım'ın transfer için de yıldız isimlerle diyalog kurduğu öğrenildi. Efsane başkanın hedefindeki isimlerden biri de sezon sonunda Benfica ile yollarını ayırması beklenen Rafa Silva... Bu görüşmede Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği kişilerin futbolcunun taleplerini sorduğu belirtildi.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var. Bu sezon Portekiz ekibinde 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu forvet arkası, sol ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.