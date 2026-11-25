Galatasaray'ın istediği yıldız için Ismail Jakobs devrede! Instagram'dan çağırdı
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyle öne çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun, milli takım arkadaşı Pape Gueye'ye Galatasaray'a transfer olması yönünde çağrıda bulunduğu öne sürüldü.
Giriş Tarihi:
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken Ismail Jakobs'tan dikkat çeken bir transfer çağrısı geldiği iddia edildi. Senegalli sol bek, milli takımdan arkadaşı Pape Gueye'yi sarı-kırmızılı takıma davet etti.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Pape Gueye'nin adı daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. Ocak 2026'da çıkan transfer haberlerinde sarı-kırmızılıların Senegalli orta sahayla ilgilendiği ve futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
MİLLİ TAKIM ARKADAŞLARI
Senegal Milli Takımı'nda birlikte görev yapan Ismail Jakobs ve Pape Gueye, bu kez Galatasaray'ın transfer gündeminde bir araya geldi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray