Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken Ismail Jakobs'tan dikkat çeken bir transfer çağrısı geldiği iddia edildi. Senegalli sol bek, milli takımdan arkadaşı Pape Gueye'yi sarı-kırmızılı takıma davet etti.

Ismail Jakobs, Pape Gueye'yi Galatasaray'a çağırdı. (Fotoğraf: AA) DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ Pape Gueye'nin adı daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. Ocak 2026'da çıkan transfer haberlerinde sarı-kırmızılıların Senegalli orta sahayla ilgilendiği ve futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.