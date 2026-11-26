Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Oğuzhan Çakır'ın "düdük" karnesi
Süper Lig'in kırılma maçlarından biri olacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır, bugüne kadar Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın ise 6 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray Oğuzhan Çakır'ın görev yaptığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş ise 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ YÖNETTİ
Oğuzhan Çakır, 23 Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide görev yapmıştı.
Çakır ayrıca Süper Lig'de 3 Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği ve 9 Mayıs 2026'da Trabzonspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaları da yönetmişti.
GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ
Oğuzhan Çakır, bugüne kadar Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın ise 6 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar, Çakır'ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.Galatasaray ise Çakır'ın görev yaptığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılıların iki galibiyetinden biri, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından hükmen tescil edildi.
OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI
Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği
Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
Galatasaray 1-1 Kocaelispor
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
Galatasaray 3-1 Göztepe
Galatasaray 3-0 Adana Demirspor (hükmen)
Galatasaray 2-2 Eyüpspor
Galatasaray 3-3 Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig – 13. Hafta hakem atamaları şu şekilde:
|Maç (Ev Sahibi v Deplasman)
|Orta Hakem
|Yardımcı (Y) ve Dördüncü (D) Hakemler
|Alanyaspor v Konyaspor
|ALPASLAN ŞEN
|
(Y) YUSUF SUSUZ
(Y) MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ
(D) AYBERK DEMİRBAŞ
|Çaykur Rizespor v Kasımpaşa
|ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
|
(Y) MUSTAFA SAVRANLAR
(Y) MURAT ERGİN GÖZÜTOK
(D) SÜLEYMAN BAHADIR
|Sivasspor v MKE Ankaragücü
|OĞUZHAN AKSU
|
(Y) MEHMET EMİN TUĞRAL
(Y) ÖZCAN SULTANOĞLU
(D) MUHAMMET ALİ METOĞLU
|Gaziantep FK v Hatayspor
|FATİH TOKAİL
|
(Y) SAMET ÇİÇEK
(Y) ALİ CAN ALP
(D) YİĞİT ARSLAN
|Samsunspor v Kocaelispor
|ERDEM MERTOĞLU
|
(Y) SAMET ÇAVUŞ
(Y) MERT BULUT
(D) RAŞİT YORGANCILAR
|Eyüpspor v Bodrum FK
|MEHMET TÜRKMEN
|
(Y) GÖKHAN BARCIN
(Y) AZAD İLHAN
(D) EMRE KARGIN
|Fenerbahçe v Bilinmiyor
|BATUHAN KOLAK
|
(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY
(Y) ESAT SANCAKTAR
(D) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
|Göztepe v Trabzonspor
|CİHAN AYDIN
|
(Y) CANDAŞ ELBİL
(Y) SUAT GÜZ
(D) ÖMER TOLGA GÜLDİBİ
|Beşiktaş v Galatasaray
|OĞUZHAN ÇAKIR
|
(Y) ANIL USTA
(Y) BERSAN DURAN
(D) ALPER AKARSU