Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. DAHA ÖNCE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ YÖNETTİ Oğuzhan Çakır, 23 Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide görev yapmıştı. Çakır ayrıca Süper Lig'de 3 Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği ve 9 Mayıs 2026'da Trabzonspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaları da yönetmişti.

Oğuzhan Çakır Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın 6 karşılaşmasında düdük çaldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)







GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ



Oğuzhan Çakır, bugüne kadar Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın ise 6 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar, Çakır'ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.Galatasaray ise Çakır'ın görev yaptığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılıların iki galibiyetinden biri, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından hükmen tescil edildi.